Ukraina ar droniem veikusi plašu uzbrukumu lidlaukiem anektētajā Krimā
16. aprīļa vakarā un naktī uz 17. aprīli vairākās okupētās Krimas teritorijās bija dzirdami spēcīgi sprādzieni, un uzbrukumiem tika pakļauti Krievijas militārie lidlauki.
Krievijas okupācijas administrācija 16. aprīļa vakarā izsludināja gaisa trauksmes brīdinājumu Krimā. Neilgi pēc tam dažādās pussalas daļās bija dzirdami sprādzieni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, Ukrainas bezpilota lidaparāti, iespējams, atkal uzbruka Saku militārajam lidlaukam Ņefedorovkā, kur izvietoti krievu okupantu "Su-24" frontes bumbvedēji un "Su-30" iznīcinātāji. Šī militārā objekta teritorijā darbojās Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Ir arī ziņojumi par vairākiem sprādzieniem Beļbekas lidlauka rajonā un Kačas lidlauku teritorijā Hersonesas ragā.
Turklāt 16. aprīļa vakarā okupētajā Feodosijas apgabalā notika spēcīgs sprādziens. Sīkāka informācija tiek precizēta.
Krievijas okupācijas administrācija nav komentējusi notikumus anektētajā Krimā. Arī Kremlis par šo jautājumu pilnībā klusē.
Krievijas Aizsardzības ministrijas ziņojumā teikts, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība naktī uz 17. aprīli virs okupētās pussalas it kā notrieca Ukrainas bezpilota lidaparātus, taču precīzs skaits netiek norādīts. Kopumā Krievijas pretgaisa aizsardzība piektdienas vakarā it kā notrieca 62 Ukrainas bezpilota lidaparātus.