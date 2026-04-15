Irāna draud bloķēt satiksmi Sarkanajā jūrā
Irānas armija trešdien brīdināja, ka bloķēs tirdzniecības ceļus Sarkanajā jūrā, kā arī Persijas līcī un Omānas jūrā, ja ASV jūras blokāde turpināsies.
Ja ASV turpinās blokādi un "radīs nedrošību Irānas tirdzniecības kuģiem un naftas tankkuģiem", tas būs "priekšvēstnesis" pamiera pārkāpšanai, Irānas valsts televīzijas pārraidītajā paziņojumā pauda Irānas armijas centrālās pavēlniecības vadītājs.
"Islāma Republikas spēcīgie bruņotie spēki neļaus turpināt eksportu vai importu Persijas līcī, Omānas jūrā un Sarkanajā jūrā," brīdināja Ali Abdollahi.
ASV armijas Centrālā pavēlniecība iepriekš apgalvoja, ka Irānas ostu blokādes ieviešana ir pabeigta.
"Mazāk nekā 36 stundu laikā kopš blokādes ieviešanas ASV spēki ir pilnībā apturējuši ekonomisko tirdzniecību ar Irānu pa jūru," paziņojumā pauda admirālis Breds Kūpers.
Pēdējo 24 stundu laikā caur Hormuza šaurumu izbraukuši vairāk nekā 20 tirdzniecības kuģi, laikrakstam "Wall Street Journal" savukārt apliecināja divas ASV amatpersonas.
Pēc viena sarunbiedra teiktā, to vidū bija sauskravu kuģi, konteinerkuģi un tankkuģi, kas brauca uz Persijas līci un no tā.
Laikraksts norāda, ka kuģu satiksme Hormuza šaurumā pakāpeniski atjaunojas, lai gan komerciālā kuģošana joprojām ir ievērojami zemāka nekā pirms kara.