ASV prezidents Donalds Tramps.
Šodien 21:46
Tramps: Irānas amatpersonas ļoti vēlas panākt vienošanos
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka Irānas pārstāvji aicinājuši noslēgt miera līgumu.
"Es varu jums pateikt, ka mums zvanījusi otra puse. Viņi vēlas noslēgt vienošanos. Ļoti, ļoti vēlas," žurnālistiem Baltajā namā sacīja Tramps.
Prezidents neatklāja, kuras amatpersonas sazvanījušās ar Balto namu.
Jau vēstīts, ka ASV un Irānas miera sarunas, kas notika nedēļas nogalē Pakistānā, beidzās bez vienošanās.