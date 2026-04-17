Polijas iedzīvotājus mudina mājās veidot skaidras naudas uzkrājumus
Lai gan gadiem ilgi sabiedrība tikusi mudināta pāriet uz elektroniskajiem norēķiniem, pieaugošie ģeopolitiskie un kiberdraudi ir likuši valstu valdībām atzīt, cik būtiski ir mājās glabāt skaidru naudu. Atsaucoties uz neseno kaimiņvalstu pieredzi, arī Polijas finanšu ministrs Andžejs Domaņskis publiski aicinājis iedzīvotājus veidot skaidras naudas uzkrājumus.
Intervijā telekanāla "Polsat News" raidījumam "Graffiti" ministrs uzsvēra, ka skaidra nauda var būt neaizstājama dažādās ārkārtas situācijās.
💬 Płacenie gotówką ma w sobie element wolności. Od początku sprawowania funkcji ministra finansów podkreślam, że dostęp do gotówki jest bardzo istotny i musi pozostać. Nie ma planów ani intencji, by ograniczać dostęp do gotówki – minister @Domanski_Andrz w @tvn24. pic.twitter.com/w52S4ihJ70— Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) July 4, 2025
Šīs diskusijas aktualizējušās pēc Igaunijas Bankas nesen sniegtajām rekomendācijām, kurās valsts iedzīvotājiem ieteikts mājās turēt skaidru naudu vismaz vienas nedēļas tēriņiem. Šādi ieteikumi tiek pamatoti ar pieaugošajiem riskiem, tostarp iespējamiem maksājumu sistēmu traucējumiem, kiberuzbrukumiem un elektroapgādes pārtraukumiem. Arī eksperti norāda, ka nopietnu finanšu infrastruktūras traucējumu gadījumā skaidra nauda var izrādīties vienīgais pieejamais norēķinu līdzeklis.
Domaņskis pauda pārliecību, ka poļiem šāda rīcība ir pašsaprotama. "Kā sabiedrība mēs lielāko daļu savu ietaupījumu jau glabājam skaidrā naudā," viņš norādīja, piebilstot, ka runa nav tikai par tādiem ārkārtējiem scenārijiem kā karš. Pēc ministra teiktā, arī maksājumu sistēmu traucējumi, kas pēdējos gados nav retums, rada reālu apdraudējumu.