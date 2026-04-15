"Sveiciens no pagātnes": Sieviete savas jaunās mājas pagrabā nejauši atrod īpašu slēptuvi
Kāda sieviete savas nesen iegādātās, 1923. gadā celtās mājas pagrabā atklājusi meistarīgi izveidotu slēptuvi ar simtiem viskija pudeļu.
Sieviete slepeno nišu mājas pamatos, kas bija līdz malām piebāzta ar tukšu alkohola taru, pamanīja jau pirmajā ievākšanās dienā, kad devās rūpīgi aplūkot visas telpas un tehniskās zonas, vēsta britu izdevums “Express”.
Kā atklājusi pati īpašniece, ēkai ir pavisam klasiska arhitektūra, taču tās sānos ir izveidota neliela piebūve. Vakarā, pētot pagrabstāvu, viņa nejauši pamanīja padziļinājumu starp nesošajām sijām, kas veda uz slēgtu, tumšu telpu zem piebūves pamatiem.
Sākotnēji jaunā saimniece nosprieda, ka šo šauro eju varētu praktiski izmantot, piemēram, interneta kabeļu vai citu komunikāciju ievilkšanai. Taču, iespīdinot tumsā lukturīti, viņai pavērās negaidīts skats – telpā slējās rūpīgi sakrauta viskija pudeļu piramīda, kas sniedzās teju līdz pašiem griestiem.
Absolūti visas atrastās pudeles, lai gan dažāda tilpuma, piederēja vienam zīmolam – "Lord Calvert". Sievietei izdevās no slēptuves izvilkt tikai aptuveni desmit pudeles, jo pārējā dīvainās "kolekcijas" daļa atradās pārāk dziļi sienas dobumā.
Neparastā pagraba bāra noslēpumu palīdzējis atšķetināt kaimiņš. Viņš pastāstījis, ka iepriekšējais mājas saimnieks pagrabā mēdzis pavadīt ļoti daudz laika. Tieši tur viņš slepus no sievas ļāvies saviem netikumiem – smēķēšanai un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, raksta izdevums "Mirror".
Sociālo tīklu lietotāji komentāros norāda, ka šādi "sveicieni no pagātnes" vecajos namos nav nekāds retums. Arī citviet pasaulē vēsturisku ēku atjaunošanas laikā saimnieki nereti uziet iespaidīgus alkohola krājumus vai tukšu pudeļu grēdas, kas prasmīgi paslēptas, piemēram, vēl "sausā likuma" gados.