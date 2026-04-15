Venss paziņojis, ka viens no "Trampa administrācijas lielākajiem sasniegumiem" esot bijis palīdzības pārtraukšana Ukrainai. VIDEO
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss 14. aprīlī paziņoja, ka "lepojas ar Vašingtonas lēmumu pārtraukt finansējumu Ukrainai", norādot, ka tas, viņaprāt, esot viens no Trampa administrācijas nozīmīgākajiem sasniegumiem.
Uzstājoties organizācijas "Turning Point USA" pasākumā Atēnās, Džordžijas štatā, Venss atcerējās kā viņu reiz konfrontēja kāds Ukrainas-ASV pilsonis saistībā ar viņa aicinājumiem pārtraukt finansējumu Ukrainai. "Šī persona uz mani ļoti sadusmojās, jo es sacīju, ka mums vajadzētu pārtraukt finansēt karu Ukrainā," sacīja Venss.
"Un es joprojām tā uzskatu. Tāpat viena no lietām, ar ko es visvairāk lepojos, ko esam paveikuši šo administrāciju, ir tā, ka esam pateikuši Eiropai, ka, ja vēlaties iegādāties ieročus - varat to darīt, bet Amerikas Savienotās Valstis vairs nepirks ieročus un nesūtīs tos uz Ukrainu," pauda Venss.
Venss allaž ir bijis viens no skaļākajiem Ukrainas kritiķiem Trampa administrācijā. Aizvadītā gada februārī viņš ieņēma arī centrālo lomu publiskā konfliktā starp Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kas noveda pie īslaicīgas visa ASV atbalsta apturēšanas Ukrainai.
Tāpat Venss, kurš pretēji vispārpieņemtajām diplomātijas normām, aizvadītajā nedēļā devās uz Ungāriju, lai valsts parlamenta vēlēšanās paustu atbalstu Viktoram Orbānam, pagājušajā nedēļā apsūdzēja Zelenski par Orbāna "apdraudēšanu" un norādīja, ka strīdīgo Ukrainas teritoriju liktenis valsts austrumos esot "tirgošanās par... dažiem kvadrātkilometriem". Zelenskis atbildēja, norādot, ka Venss nav iesaistīts miera sarunās un ka amatpersonas, kas tajās piedalās, visticamāk, labāk izprot Ukrainas teritorijas nozīmi.
Pēc stāšanās ASV prezidenta amatā Donalds Tramps pārtrauca vairumu palīdzības pakešu nosūtīšanu Kijivai, atstājot Ukrainas aizsardzības izmaksas uz Eiropas pleciem. Eiropas partneri 2025. gadā nodrošināja lielāko daļu militārās palīdzības Ukrainai, tai skaitā iegādājoties kritiski svarīgos "Patriot" pārtvērējraķešu kompleksus un citus ASV un Eiropā ieročus.