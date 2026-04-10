“Artemis II” komanda drīzumā atgriezīsies uz Zemes
ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) misijas "Artemis II" astronauti, kas veikuši pirmo lidojumu apkārt Mēnesim kopš 1972. gada, gatavojas pēdējam lielajam pārbaudījumam - atpakaļceļam uz Zemi.
"Patiesībā par atgriešanos es domāju jau kopš 2023. gada 3. aprīļa, kad mūs norīkoja šai misijai," preses konferencē no kapsulas "Orion" sacīja ASV astronauts Viktors Glovers. Viņš atgriešanos raksturoja kā "braukšanu ar uguns bumbu cauri atmosfērai".
Plānots, ka "Artemis II" komanda, kuru veido NASA astronauti Glovers, Rīds Vaizmens, Kristīna Koka un kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens, atgriezīsies uz Zemes ap plkst. 3 sestdien pēc Latvijas laika, kapsulai piezemējoties Klusajā okeānā netālu no Sandjego.
Paredzams, ka kapsulas ātrums brīžiem sasniegs aptuveni 38 400 kilometrus stundā, kas astronautus pakļaus ārkārtējai fiziskai slodzei.
Ielidojot Zemes atmosfērā, "Orion" būs pakļauta spēcīgam karstumam, un astronautus aizsargās īpašs karstuma vairogs. Paredzams, ka aptuveni uz sešām minūtēm tiks pārtraukta saziņa ar misijas kontroles centru. Pēc tam paredzēts, ka kapsulas ātrumu palēninās izpletņi, un tā piezemēsies Klusajā okeānā.
"Artemis II" misija startēja pagājušajā trešdienā, un komanda uzstādījusi jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.