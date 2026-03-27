Pēc saasinājuma Tuvajos Austrumos G7 nāk klajā ar steidzamu aicinājumu
G7 valstu ārlietu ministri piektdien aicināja Tuvo Austrumu karā pārtraukt uzbrukumus civiliedzīvotājiem un mudināja Irānu nekavējoties atjaunot kuģošanas brīvību stratēģiskajā Hormuza šaurumā.
Kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts visu G7 valstu, arī ASV, vārdā, aicināts "nekavējoties pārtraukt uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai".
"Nevar būt attaisnojuma tīšiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem bruņota konflikta situācijās, kā arī uzbrukumiem diplomātiskajiem objektiem," teikts paziņojumā pēc G7 ārlietu ministru tikšanās Francijā.
Galvenā tēma G7 ministru sanāksmē bija Hormuza krīze.
"Mēs atkārtoti uzsvērām absolūto nepieciešamību pastāvīgi atjaunot drošu un bezmaksas kuģošanas brīvību Hormuza šaurumā," teikts paziņojumā.
Sanāksmē ministri galveno uzmanību pievērsa centieniem "mazināt globālos ekonomiskos satricinājumus, piemēram, ekonomikas, enerģētikas, mēslošanas līdzekļu un tirdzniecības piegādes ķēžu traucējumus, kas tieši ietekmē mūsu iedzīvotājus", norādīja ministri.
Izraēla un ASV 28. februārī sāka karu pret Irānu, veicot masīvus raķešu triecienus un uzlidojumus daudziem Irānas reģioniem, arī galvaspilsētai Teherānai. Kara pirmajā dienā triecienā Teherānā tika nogalināts Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur izvietoti ASV militārie objekti, kā arī lielā mērā apturējusi satiksmi Hormuzā.
Irāna Ārlietu ministrijas paziņojumā, ko šonedēļ izplatījusi Starptautiskās jūrniecības organizācija (SJO), teikts, ka draudus neradoši kuģi var šķērsot Hormuza šaurumu, ja tie sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm ievēro drošības noteikumus.
"Draudus neradoši kuģi ar nosacījumu, ka tie nepiedalās agresijā pret Irānu un to neatbalsta, kā arī pilnībā ievēro noteiktos drošības un aizsardzības noteikumus, var saņemt atļauju droši šķērsot Hormuzas šaurumu," teikts paziņojumā.
SJO otrdien pavēstīja, ka Irānas Ārlietu ministrija ir izdevusi svētdien datētu paziņojumu ar lūgumu organizācijai to izplatīt.
Paziņojumā uzsvērts, ka kuģi un jebkādi aktīvi, kas pieder agresoriem, proti, ASV un Izraēlai, kā arī citiem agresijas dalībniekiem, joprojām nevar šķērsot Hormuza šaurumu.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.