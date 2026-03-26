Tramps: pēc Irānas lūguma atlieku triecienus Irānas spēkstacijām
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka atliek iepriekš solītos triecienus Irānas spēkstacijām pēc Teherānas valdības lūguma, un piebilda, ka sarunas ar Irānu "norit ļoti labi".
"Saskaņā ar Irānas valdības lūgumu, lai šis paziņojums nozīmē to, ka es iepauzēju energostaciju iznīcināšanas periodu par 10 dienām līdz plkst. 20 pirmdien 6. aprīlī (plkst. 2 otrdien 7. aprīlī pēc Latvijas laika)," Tramps pavēstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
"Sarunas turpinās un, neraugoties uz viltus ziņu mediju kļūdainiem paziņojumiem par pretējo, tās norit ļoti labi," paziņoja Tramps.
Jāpiebilst, ka tad, kad naktī uz pirmdienu Tramps paziņoja, ka ASV aptur triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, daudzus tas pārsteidza nesagatavotus. Taču ne tos izveicīgus cilvēkus, kuri bija apveltīti ar Eižena Finka vai tantes Vangas cienīgām “pareģu” spējām un paspēja noslēgt miljoniem dolāru vērtus naftas darījumus dažas minūtes pirms Trampa paziņojuma. Vairāki plašsaziņas līdzekļi vēstīja par treideru neparastu aktivitāti naftas tirgū nieka 15 minūtes pirms Trampa paziņojuma par “produktīvām sarunām” ar Irānu, kas savukārt izraisīja strauju naftas cenu krišanos, minūšu laikā samazinoties par 14 procentiem, un fondu biržu indeksu kāpumu. Kopumā 15 minūšu laikā noslēgti darījumi apmēram 580 miljonu dolāru vērtībā. Pēkšņais aktivitātes “sprādziens” pirms Trampa paziņojuma pārsteidza ne vienu vien. Daži tirgus analītiķi apgalvoja, ka šī neparastā aktivitāte rada iespaidu, ka treideri bijuši savlaikus informēti par šādu Trampa lēmumu.
Ceturtdien Tramps jau noliedza apgalvojumus, ka viņš izmisīgi censtos panākt vienošanos ar Irānu. Viņš paziņojis, ka patiesībā viņam ir vienalga. Pirmajā valdības sēdē kopš Irānas kara sākuma Tramps apgalvoja, ka Irāna ir "sasista lupatās" un tagad cenšas "izlūgties" vienošanos. "Es šodien izlasīju stāstu par to, ka es izmisīgi vēlos panākt vienošanos," Tramps sacīja žurnālistiem. "Es esmu izmisumam pretējā noskaņojumā. Man ir vienalga," pauda Tramps.
ASV prezidents jau vairākas dienas apgalvo, ka Irāna vēlas noslēgt vienošanos, biežākiem kļūstot signāliem, ka viņš cenšas panākt ātru konflikta izbeigšanu. Televīzijas pārraidītās 90 minūšu ilgās tikšanās gaitā Baltajā namā Tramps atkārtoti pauda draudus "iznīcināt" Irānu, apgalvoja, ka tā ir uz kapitulācijas robežas, un atkal pie visa vainoja savus priekštečus Džo Baidenu un Baraku Obamu.
"Viņi vēlas noslēgt vienošanos. Iemesls, kādēļ viņi vēlas noslēgt vienošanos, ir tas, ka viņi ir vienkārši sasisti lupatās," klāstīja Tramps. Atsaucoties uz sākotnējo četru līdz sešu nedēļu termiņu, ko viņš minēja neilgi pēc kara sākšanas 28. februārī, Tramps ceturtdien pauda, ka "mēs grafiku apsteidzam ārkārtīgi, tiešām, ļoti lielā mērā".
ASV prezidents sacīja, ka Irāna ir ļāvusi desmit naftas tankkuģiem izbraukt caur stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu un ka tā bijusi "dāvana", lai parādītu, ka tā nopietni domā par sarunām, lai izbeigtu karu. Taču pēc tam Tramps pauda, ka kontroles pārņemšana pār Irānas naftu ir "variants".
Kopš kara sākuma skan spekulācijas par ASV prezidenta kara mērķiem un grafiku. Trampa noteiktais termiņš, līdz kuram Irānai būtu jāatbloķē Hormuza šaurums, ir piektdien, un ASV prezidents norādīja, ka nav pārliecināts, vai to pagarinās.
Tramps sestdien pieprasīja, ka Irānai 48 stundu laikā ir jāatbloķē Hormuza šaurums, pretējā gadījumā ASV veiks triecienus Irānas spēkstacijām. Reaģējot uz Trampa draudiem, Irāna brīdināja par prettriecieniem enerģētikas objektiem reģionā. Tuvojoties sākotnējā termiņa beigām, Tramps paziņoja, ka nolēmis triecienus atlikt un atvēlēt Irānai vēl piecas dienas.