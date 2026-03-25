Sirdi plosošs skats Baltijas jūrā: pie pašas piekrastes lēnām dziest milzu vaļa dzīvība
Apmēram 10 metru lielam kuprvalim draud drīza mokoša nāve Baltijas jūrā pavisam tuvu Vācijas piekrastei, ja pavisam drīz neizdosies nodrošināt viņa nokļūšanu dziļākos ūdeņos.
Naktī uz pirmdienu Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Tās izdvesa jauns tēviņš, kurš vairs nespēja atgriezties dziļākos ūdeņos. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas cenšas palīdzēt milzim nokļūt drošākā vietā, taču līdz šim tas nav izdevies.
Eksperti norāda, ka valim pietiktu ar pāris spuru vēzieniem, lai nokļūtu dziļākos ūdeņos, taču viņš strauji kļūst vārgāks. “Katra stunda nozīmē viņa stāvokļa pasliktināšanos,” sacīja Svens Biertīmpfels no jūras aizsardzības organizācijas “Sea Shepherd” pārstāvis Svens Bīrtimpfels izteicās raidsabiedrībai NDR. “Ja viņš tur paliks, viņa nāve ir tikai laika jautājums.”
Pirmdienas vakarā glābējiem uz īsu brīdi izdevās vali pagriezt tā, lai viņa galva būtu vērsta prom no piekrastes, taču pēc brīža viņš pagriezās iepriekšējā stāvoklī. Mēģinot iestrēgušo dzīvnieku atbrīvot, glābējiem arī jāuzmanās, lai viņiem netrāpītu ar astes spuru. Uz laiku glābšana bija apturēta, kad valis izskatījās stresains un nomocīts. Nepiepildījās arī glābēju cerības, ka ūdens līmeņa celšanās palīdzētu viņam atgriezties jūrā.
Nīndorfas mērs Svens Partheils-Bēnke aicināja vērotājus turēties pa gabalu pēc ziņām, ka daži ziņkārīgie esot traucējuši glābšanas darbus. Pašlaik šis pludmales rajons publikai ir slēgts. Veterināri un citi eksperti noraidījuši aicinājumus iemidzināt vali.
Speciālisti norāda, ka dzīvnieks, iespējams, iestrēga migrācijas laikā un tas varētu būt eksemplārs, kuru šomēnes jau pamanīja tuvējā apkaimē gan Lībekas līcī, gan pie Vismaras ostas.
Vēl ir cerība izglābt vali, ja glābēji paspēs saņemt jaudīgāku aprīkojumu, ko gaida ceturtdien. Diemžēl meteoroloģiskā prognoze nav iepriecinoša: vietne “yacht.de” norāda, ka šodien ūdens līmenis nokrities par 30 cm, bet ceturtdien var nokristies jau par 60 cm. Vietne uzsver, ka Baltijas jūra nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo tā nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi. Nav īsti skaidrs, kādēļ šie milži tomēr iemaldās Baltijas jūrā. Okeāna pētījumu centra speciālists Jans Dīrkings pieļauj iespēju, ka vaļi seko zivju bariem, kas mēdz iepeldēt no Ziemeļjūras. Pavasarī kuprvaļi parasti migrē no dienvidu ziemošanas vietām uz barošanās vietām tālos ziemeļos, un atsevišķi eksemplāri, sevišķi jauni tēviņi, var apmaldīties un nokļūt Baltijas jūrā.
Pēdējo nedēļu laikā Eiropas ziemeļos vairāki vaļi nokļuvuši seklos ūdeņos. Norvēģijas raidsabiedrība NRK vēstīja, ka ziņām vismaz 10 kašaloti pēdējā mēneša laikā nokļuvuši nelaimē Lielbritānijas, Dānijas un Norvēģijas piekrastē.