Francija veic pasākumus degvielas cenu kāpuma mīkstināšanai
Francijas valdība pirmdien paziņoja par dažu netiešu pasākumu veikšanu, lai mīkstinātu degvielas cenu kāpumu, kuru izraisījis karš Tuvajos Austrumos.
Starp šiem pasākumiem ir daži algas nodokļu atvieglojumi un pagarināti termiņi nodokļu nomaksai un valsts aizdevumiem kompānijām transporta un zivsaimniecības nozarēs, kas tos pieprasītu.
Zivsaimniecības asociācijas tomēr nosauca šos pasākumus par "minipasākumiem", kas ir nepietiekami, lai zvejas traleri varētu iziet jūrā.
Valdība arī lūdza naftas pārstrādes uzņēmumus ātri pārbaudīt, vai tie spētu "ātri un uz laiku palielināt pārstrādātās naftas produktu ražošanu".
Mērķis ir "atvieglot saspīlējumu pārstrādātās naftas produktu tirgū Eiropā un samazināt Eiropas tirgus saspīlējumu, ja šī situācija ieilgtu".
Viens no naftas pārstrādes uzņēmumiem "North Atlantic" paziņoja, ka spētu palielināt ražošanu "par ne vairāk kā 10%".
Francijas naftas milzis "TotalEnergies" jau veic ražošanu ar maksimālo jaudu savās naftas pārstrādes rūpnīcās, sacīja kāds eksperts.
Francija importē pusi no tai nepieciešamās dīzeļdegvielas.