Zelenskis liek valdībai nodrošināt stabilas dīzeļdegvielas piegādes
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien lika valdībai nodrošināt stabilas dīzeļdegvielas piegādes apstākļos, kad karš Tuvajos Austrumos novedis pie naftas cenu kāpuma.
Dīzeļdegvielas cenas Ukrainā ir pieaugušas par gandrīz 25%, kopš 28. februārī sākās ASV un Izraēlas karš pret Irānu, un analītiķi brīdina, ka nav droši zināms, vai aprīlī turpināsies dīzeļdegvielas piegādes.
Zelenskis pirmdien tikās ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko un valsts naftas kompānijas "Naftogaz" vadītāju Serhiju Korecki, lai "detalizēti apspriestu" degvielas tirgu.
"Visām aģentūrām vajag cieši sadarboties ar degvielas tirgu, lai nodrošinātu nepārtrauktas piegādes un sabiedrībai kļūtu skaidrāks, kādas valdības atbalsta iespējas pastāv," sacīja Zelenskis savā ikdienas uzrunā.
Ukrainas enerģētikas konsultāciju uzņēmums "Enkorr" iepriekš brīdināja, ka daži piegādātāji vilcinās noslēgt līgumus par aprīļa piegādēm, ņemot vērā Irānas kara izraisīto cenu nestabilitāti.
"Eskalācija Tuvajos Austrumos ir izraisījusi jaunu cenu kāpumu globālajos tirgos, un Ukrainas uzņēmumiem ir grūti tikt tam līdzi," teikts "Enkorr" ziņojumā pirmdien.
"Ir skaidrība tikai par pieejamajiem apjomiem martā, bet attiecībā uz aprīli piegādātāji turpina vilcināties līdz pēdējam brīdīm," piebilda "Enkorr".
Cits Ukrainas degvielas konsultāciju uzņēmums A95 paziņoja, ka nav gaidāms degvielas trūkums.
"[Degvielas] trūkuma nav un tāds nav gaidāms," sacīja A95 vadītājs Serhijs Kujuns. Viņš piebilda, ka sarunas par cenu aprīlim vēl turpinās, bet apmēram 40% no aprīļa piegādēm jau ir nodrošināti.
Krievija kopš pilna mēroga iebrukuma 2022. gadā ir nodarījusi postījumus Ukrainas naftas pārstrādes uzņēmumiem, padarot Kijivu atkarīgu no degvielas importa.