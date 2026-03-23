Aizturētas vairākas ar Budapeštu saistītas personas, kas vākušas informāciju par Ukrainas dronu ražotnēm
Ukrainas Aizkarpatu apgabalā aizturētas vairākas ar Budapeštu saistītas personas, kas vākušas informāciju par Ukrainas dronu ražotnēm, Jauns.lv informē avoti Ukrainas drošības struktūrās.
Saistībā ar intensīvo karadarbību Ukrainas austrumu un dienvidu reģionos Ukraina ir izkliedējusi savu stratēģiski būtisko kara rūpniecību uz valsts rietumiem, kas atrodas relatīvi tālu no kaujas zonām. Līdz ar to aizvien lielāka daļa no kara rūpniecības koncentrējas arī valsts Aizkarpatu apgabalā, kas atrodas netālu no Eiropas koridoriem. Tomēr pēdējā laikā Ukrainas pretizlūkošanas aģentūra apgabalā ir identificējusi un neitralizējusi vairākas izlūkošanas informācijas vākšanas operācijas, ko tā saista ar Ungārijas izlūkdienestiem.
Kā ziņo avoti, apgabalā aizturēti vairāki dubultpilsoņi, kas izsekojuši Ukrainas konvojus, kas devās uz šajā teritorijā pārvietotajām dronu ražotnēm. Tiek ziņots, ka dažas personas arī ar nelieliem, komerciāliem droniem, tai skaitā “DJI Mavic 3 Pro” modeļiem centušās kartēt jūtīgo rūpniecisko zonu atrašanās vietu un rūpnīcu aktivitāti. Starp Ungārijas struktūrām, kas nonākušas Ukrainas uzmanības centrā, ir ārējās izlūkošanas dienests “Információs Hivatal”, militārās izlūkošanas dienests “Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” un Ungārijas iekšējās izlūkošanas dienests “Alkotmányvédelmi Hivatal”.
Ukrainas drošības avoti uzskata, ka Ungārija, šādā veidā cenšas dokumentēt un novērtēt Ukrainas aizsardzības rūpnieciskās spējas, kas atrodas Ungārijas tuvumā. Lai cīnītos ar pieaugošajiem izlūkošanas draudiem Ukrainas rietumos, par svarīgu soli uzskatāma Oleksandra Pokladas iecelšana Ukrainas Drošības dienesta (SBU) priekšsēdētāja vietnieka amatā. Kā norāda avoti Aizkarpatu apgabals, īpaši ņemot vērā Budapeštas aktivitātes, tagad uzskatāms par vienu no Ukrainas operatīvajām prioritātēm.