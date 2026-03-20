"Gļēvuļi, mēs to atcerēsimies!" Tramps izraisa histēriju soctīklos
ASV prezidents Donalds Tramps nosauca Amerikas sabiedrotos par "gļēvuļiem", jo viņi atteicās piedalīties militārajā operācijā pret Irānu. Atbilstošu ierakstu viņš ievietoja sociālajā tīklā "Truth Social".
"Bez ASV NATO ir papīra tīģeris! Viņi nevēlējās pievienoties cīņai, lai apturētu Irānu, kas cenšas iegūt kodolieročus," rakstīja Tramps.
Saskaņā ar amerikāņu prezidenta teikto, "šī cīņa ir uzvarēta militārajā ziņā", un potenciāla citu NATO valstu piedalīšanās tajā "neradīja gandrīz nekādu bīstamību".
"Viņi sūdzas par augstajām naftas cenām, kuras viņiem jānomaksā, bet nevēlas palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu – tas ir vienkāršs militārs manevrs, kas ir vienīgā naftas cenu paaugstināšanas patiesais iemesls," piebilda Tramps.
Viņš neizskaidroja, kāpēc Amerikai ir vajadzīga eiropiešu palīdzība, ja karš jau ir uzvarēts, un tā vietā izvēlējās apvainot sabiedrotos. "Gļēvuļi, mēs to atcerēsimies!" rakstīja Tramps.
Hormuza šauruma problēma
Iepriekš Donalds Tramps vērsās pie vairākām valstīm ar lūgumu nosūtīt karakuģus, lai atbloķētu Hormuza šaurumu, kuru Irāna mēģināja slēgt konflikta laikā. Viņš izteica cerību, ka Ķīna, Francija, Japāna, Dienvidkoreja, Lielbritānija un citas valstis pievienosies ASV, lai nodrošinātu kuģošanas drošību un naftas eksportu.
Reakcija pasaulē uz ASV lūgumu bija galvenokārt negatīva un atturīga. Lielbritānija un Vācija atteicās nosūtīt kuģus: Berlīne uzsvēra, ka "kamēr šis karš turpinās, nebūs nekādas piedalīšanās, pat mēģinājumos saglabāt Hormuza šaurumu atvērtu ar militāriem līdzekļiem", bet Londona tikai "intensīvi izpēta" iespējas bez konkrētiem solījumiem.
Francijas prezidents Emanuels Makrons kategoriski paziņoja, ka Parīze "nekad nepiedalīsies operācijās, lai atvērtu vai atbrīvotu Hormuza šaurumu pašreizējā kontekstā", jo Francija nav konflikta puse, lai gan iepriekš izvairījās no tiešiem solījumiem.
Ķīna nesniedza skaidru atbildi, un citi sabiedrotie (Japāna, Itālija, Polija) arī atteicās piedalīties.