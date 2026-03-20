NASA "Artemis 2" misija: raķeti sāk pārvietot uz palaišanas platformu
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) sākusi pārvietot raķeti "Space Launch System" (SLS) uz palaišanas platformu cerībā uz veiksmīgu Mēness misijas "Artemis 2" startu 1. aprīlī.
"Artemis 2" komandu veido trīs amerikāņu un viens kanādiešu astronauts, kas šonedēļ devās karantīnā. Viņi būs pirmie cilvēki, kas dosies lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
Komandai vajadzēja startēt jau šī gada sākumā, taču radās problēmas ar SLS raķetes degvielas uzpildi un citas tehniskas likstas, tādēļ starts tika atlikts, un SLS raķeti un apkalpes kapsulu "Orion" nācās nogādāt no palaišanas platformas atpakaļ montāžas ēkā.
Naktī uz piektdienu 98 metrus garā raķete atkal sāka 6,4 kilometrus garo ceļu no montāžas ēkas uz platformu. Plānots, ka raķetes transportēšana ilgs 12 stundas.
NASA aprīļa sākumā ir tikai dažas dienas, lai palaistu raķeti. Pēc tam līdz 30. aprīlim un maija sākumam kosmosa pārvalde neplāno palaišanu.
NASA jaunais vadītājs Džareds Aizekmens pagājušajā mēnesī paziņoja, ka pārskatīs "Artemis" programmu. Neapmierināts ar lēno tempu un lielajiem starplaikiem starp Mēness misijām, viņš ieplānojis nākamgad papildu treniņlidojumu orbītā ap Zemi. Šis lidojums nodēvēts par misiju "Artemis 3", bet plānotā divu astronautu nosēšanās uz Mēness pārdēvēta par misiju "Artemis 4".
Aizekmens plāno vienu un varbūt pat divas nolaišanās uz Mēness 2028. gadā.