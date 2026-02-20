NASA plāno Mēness misijas "Artemis 2" startu martā.
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) piektdien noteica 6. martu kā agrāko iespējamo Mēness misijas "Artemis 2" startu.
"Artemis 2" komandu veido trīs ASV astronauti un viens astronauts no Kanādas. Viņi būs pirmie cilvēki, kas dosies lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
NASA ceturtdien veica "Space Launch System" (SLS) raķetes palaišanas ģenerālmēģinājumu.
Februāra sākumā tehnisku problēmu dēļ izmēģinājums tika pārtraukts, bet ceturtdien viss noritēja pēc plāna.
Ģenerālmēģinājums notika reālos apstākļos ar pilnām raķetes degvielas tvertnēm un tehniskām pārbaudēm, un inženieri praktizēja manevrus, kas nepieciešami, lai veiktu reālu raķetes palaišanu.