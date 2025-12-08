Sieviete apprec varoni, kurš viņu bērnībā izvilka no baisā zemestrīcē sagruvušās mājas drupām
Ķīnā notikusi ikgadēja masu kāzu ceremonija, kurā mīlestību līdz kapa malai solīja 37 pāri. Tomēr viens pāris bija īpašs — jāvārdu viens otram teica kāda jauna sieviete un vīrietis, kurš pirms 17 gadiem bija izglābis viņas dzīvību, kad viņa bija maza meitenīte. Likteņa nejaušība viņus atkal saveda kopā pēc daudziem gadiem.
Liu Ximei and Liang Zhibin, their love, began with the rescue after a Wenchuan earthquake disaster in 2008, and the fate was attributed to the long-term flow of fireworks when they met again in 2020 and got married in 2025.❤️👩❤️👨 pic.twitter.com/w9l6RJWYAq— 孙松.SunSong (@sunsong0909) December 5, 2025
29. novembrī notikušajā ikgadējā pasākumā Hunaņas provinces galvaspilsētā Čanšā apprecējās 27 gadus vecā Liu Sjimei un 39 gadus vecais Lians Džibiņs, kuri iepazinās pēc postošās 2008. gada 12. maija Sičuaņas zemestrīces. 7,9 magnitūdu zemestrīcē bojā gāja gandrīz 88 tūkstoši cilvēku, ievainojumus guva vairāk nekā 374 tūkstoši, bet bez vēsts pazuda apmēram 18 tūkstoši, tās postošo spēku sajuta arī daudzās kaimiņvalstīs.
2008. gadā Lians bija karavīrs, kurš bija nosūtīts uz postažas reģionu, un no kādas sagruvušas ēkas viņš izvilka zem tērauda stieņiem un ķieģeļiem iespiestu 10 gadus vecu meitenīti. Lians un biedriem četras stundas raka gruvešus, līdz izdevās meitenīti izglābt, pēc tam viņu nogādāja slimnīcā, vēsta “South China Morning Post”.
Pēc atveseļošanās Liu ar ģimeni atgriezās dzimtajā novadā. “Daudzus gadus es nevarēju atcerēties, kā viņš izskatījās. Manā atmiņā bija tikai izplūduša silueta attēls,” atzina Liu. Taču viss mainījās 2020. gadā, kad Liu vakariņoja ar vecākiem kādā Čanšas restorānā.
Viņas māte pēkšņi pievērsa uzmanību kādam vīrieti, kurš sēdēja pie blakus galdiņa. “Viņš izskatās tieši kā tas karavīrs, kurš toreiz tevi izglāba,” viņa sacīja. Tad Liu piegāja pie vīrieša un apvaicājās, vai tas tiešām ir viņš. “Biju tik satraukta un mazliet samulsusi,” atcerējās Liu. Ne mazāk apmulsis bija arī Lians: “Viņa bija tik ļoti mainījusies, es viņu vispār nepazinu.”
Pamazām viņi sāka tērzēt, laika gaitā kļūstot par draugiem, līdz Liu saprata, ka ir atradusi īsto un atzinās mīlestībā. “Es viņu nemīlu pateicības dēļ,” sacīja Liu. “Pavadot laiku kopā, es sapratu, ka viņš ir cilvēks, kuram varu uzticēt savu dzīvību.” Pārmaiņas dzīvē novērtēja arī Lians. “Viņa ir gaismas stars manā dzīvē. Kad jūtos nomākts, viņas pozitīvā attieksme mani uzmundrina un atgādina, ka dzīvē joprojām ir cerība.” “Toreiz cilvēku glābšana bija mans pienākums, bet tagad es viņu patiesi mīlu. Tās ir divas dažādas lietas,” viņš atzina. Atceroties pirms pieciem gadiem notikušo negaidīto atkalsatikšanos, viņš piebilda: “Likteņa līkloči ir patiešām apbrīnojami. Pirms divpadsmit gadiem es viņu izglābu. Divpadsmit gadus vēlāk viņa kļuva par gaismu manā dzīvē.”
Ķīnas sociālo tīklu lietotāji šo stāstu aktīvi komentējuši, vēlot laimi jaunajam pārim. “Mīlas stāsts, kas sākās gruvešos un noslēdzās pie altāra. Šī reālā dzīvē īstenojusies pasaka ir vienkārši sirsnīgi aizkustinoša,” laikraksts citē kāda lietotāja komentāru.