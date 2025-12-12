Japānu atkal satricinājusi stipra zemestrīce; izplatīts jauns cunami brīdinājums
Japānas ziemeļus piektdien satricināja 6,7 magnitūdas stipra zemestrīce, pēc kuras tika izplatīts brīdinājums par cunami.
Zemestrīce notika četras dienas pēc tam, kad 7,5 magnitūdu zemestrīcē šajā rajonā tika ievainots 51 cilvēks.
Japānas Meteoroloģijas aģentūra, kas sākotnēji bija novērtējusi jaunās zemestrīces stiprumu ar 6,5 magnitūdām, to vēlāk precizēja un brīdināja, ka Japānas ziemeļu piekrasti pie Klusā okeāna var sasniegt līdz vienu metru augsti cunami viļņi.
ASV Ģeoloģiskais dienests ziņoja, ka zemestrīce bija 6,7 magnitūdas stipra un tās epicentrs atradās jūrā 130 kilometrus no Ivates prefektūras Kudzi pilsētas Japānas galvenajā salā Honsju.
Raidsabiedrība NHK ziņoja, ka jaunās zemestrīces radīto satricinājumu līmenis bijis vājāks nekā pirmdienas zemestrīces laikā, kad no plauktiem krita priekšmeti, radās plaisas uz ceļiem, plīsa logu stikli un izcēlās līdz 70 centimetru augsti cunami viļņi.
Kodolenerģijas regulēšanas pārvalde piektdien ziņoja, ka nav nekādu anomāliju pazīmju šī rajona atomenerģētikas objektos.