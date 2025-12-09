Japānu satricina 7,5 magnitūdu zemestrīce
Japānas ziemeļu piekrastē pirmdien notikušajā 7,5 magnitūdu zemestrīcē ir ievainoti vismaz 30 cilvēki, otrdien paziņoja varas iestādes.
FOTO: pēc zemestrīces Japānā ievainoti desmitiem cilvēku un evakuēti vairāk nekā 28 000 iedzīvotāju
Zemestrīce nodarīja bojājumus autoceļiem un atstāja bez elektrības tūkstošiem cilvēku ziemas salā.
Japānas Meteoroloģijas pārvalde paziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,5 magnitūdas, lai gan sākotnēji bija novērtēts ar 7,6 magnitūdām. Šāda stipruma zemestrīce palielina līdzīgu vai stiprāku zemestrīču iespējamību tuvākajās dienās.
Zemestrīce izraisīja līdz 70 centimetru augstus cunami viļņus, un tajā tika ievainoti 30 cilvēki, paziņoja Japānas premjerministre Sanaje Takaiči. Starp cietušajiem bija viens nopietni ievainots cilvēks Hokaido salā.
Videoierakstos bija redzamas dziļas plaisas uz ceļiem un vismaz viens bedrē iekritis automobilis, kā arī izsisti logu stikli uz ielām un ietvēm. Sākotnēji tika ziņots par vairākiem ugunsgrēkiem, bet vēlāk tika apstiprināta ziņa par vienu ugunsgrēku kādā namā.
Apmēram 28 000 cilvēku tika ieteikts evakuēties no savām mājām. Aptuveni 2700 māju Aomori prefektūrā palika bez elektrības, bet līdz otrdienas rītam elektroapgāde pārsvarā tika atjaunota.
Japānas Meteoroloģijas pārvalde izsludināja cunami trauksmi, brīdinot, ka ir iespējami līdz trīs metru augsti cunami viļņi, kas varētu nodarīt lielus postījumus. Lielākie cunami viļņi bija līdz 70 centimetru augsti, un pēc vairākām stundām trauksme tika atcelta.
Ātrvilcienu "Shinkansen" satiksme dažos rajonos tika apturēta, kamēr inženieri pārbaudīja, vai uz sliežu ceļiem nav radušās plaisas.