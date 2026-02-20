Līdz 100 000 dolāru par personu: Ukrainā novērsts Krievijas pasūtīts augstu amatpersonu slepkavību plāns
Aizdomās par augstu amatpersonu slepkavību plānošanu Ukrainā un Moldovā aizturēti desmit cilvēki, piektdien pavēstīja Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko.
"Ukrainas un Moldovas likumsargu kopīgās izmeklēšanas grupas darba gaitā atklāta organizēta grupa, kas gatavoja pazīstamu Ukrainas pilsoņu un ārvalstnieku pasūtījuma slepkavības," paziņojumā norādīja ģenerālprokurors.
Likumsargi veikuši 20 kratīšanas un konfiscējuši naudu, ieročus, sprāgstvielas, kā arī liecības par saziņu ar Krievijas kuratoriem. Kratīšanu gaitā Ukrainā aizturēti septiņi cilvēki, bet vēl trīs cilvēki, tajā skaitā nozieguma organizators, aizturēti Moldovā, teikts paziņojumā.
Moldova iepriekš paziņojumā apstiprināja kopīgo izmeklēšanu saistībā ar sazvērestību, kuras mērķis bija "fiziski likvidēt vairākas sabiedrībā pazīstamas personas Ukrainā". Kijiva nosauca tikai vienu amatpersonu, kas bija aizdomās turēto mērķis. Tas ir Andrijs Jusovs, kas strādā Ukrainas armijas stratēģiskās komunikācijas jomā un koordinē gūstekņu apmaiņu ar Krieviju.
"Krievijas puse apsolīja nozieguma īstenotājiem līdz 100 000 dolāru - summa bija atkarīga no potenciālā upura prominences un ietekmes," piebilda Kravčenko.