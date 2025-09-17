VIDEO: Ukrainas bruņotie spēki likuši lietā jaunus ieročus, kas okupantu kājniekiem rada lielas nepatikšanas
Viena no efektīvākajām Ukrainas bruņoto spēku dronu vienībām krievu okupantiem ir ieviesusi jaunu pārsteigumu, kas kājnieku grupas noved pie smagiem zaudējumiem.
Ukrainas droni ir pārvērtuši ienaidnieka nakts maršrutus mīnu slazdos. Video redzams to postošais efekts: bezpilota lidaparāti nomet mīnas ar kustības sensoriem – kājnieki tiek uzspridzināti automātiski.
Viena no efektīvākajām Ukrainas bruņoto spēku dronu vienībām ir ieviesusi jaunu attālinātas mīnēšanas shēmu: mīnas tiek nomestas naktī no droniem, tās lido uz vēlamo punktu un aktivizējas, izmantojot sensorus, kad tuvojas ienaidnieks.
Publicētā video kompilācijā redzamas Krievijas kājnieku grupu smagie zaudējumi.
Roberta "Madjara" Brovdi publicētā video sērija no sprādzienu vietām demonstrē, kā ienaidnieka kājnieki negaidītos kustības brīžos tiek uzspridzināti ar prettanku/kājnieku mīnām. Saskaņā ar militārā pētnieka "Roi" novērojumiem, šādos gadījumos tiek izmantotas OZM-72 tipa mīnas, bet modifikācijā ar bezkontakta kustības sensoriem "Krapļa-2", kas reaģē uz Doplera efektu. Iepriekš OZM-72 bija paredzēts manuālai uzstādīšanai un palaišanai, kas to padarīja nepiemērotu nomešanai no gaisa; tagad inženieri ir atraduši veidu, kā nodrošināt gan drošu nosēšanos, gan attālinātu iedarbināšanu.
Novērotāji atzīmē, ka šīs inovācijas atslēga ir divi fundamentāli risinājumi:
1. Mīnas un tās nomešanas veida pielāgošana tā, lai munīcija piezemēšanās brīdī ieņemtu aktīvu pozīciju;
2. bezkontakta kustības sensora integrācija, kas aktivizējas, tuvojoties cilvēku grupai, aizstājot tradicionālo nospriegoto trosi.
Publicētie materiāli liecina, ka šādu aktivizētāju postošā ietekme ir ārkārtīgi augsta: ja sprādziens notiek kājnieku grupas tuvumā, upuriem gandrīz nav iespēju izdzīvot. Videoierakstā ir fiksēti vairāki smagi ienaidnieka personāla ievainojumi un bojājumi.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Droni tagad ne tikai veic izlūkošanu un sniedz mērķtiecīgus triecienus – tos var izmantot, lai "nosētu" zonas, kas kļūst par nāvējošiem slazdiem ienaidnieka kājniekiem. Negaidītas detonācijas iespēja uz "parasta" ceļa vai slēpnī ievērojami demoralizē karavīrus un ierobežo viņu manevrēšanas brīvību. Šādas metodes palielina riskus militārpersonām un rada sarežģītus atmīnēšanas un aizsardzības uzdevumus manevru laikā frontes līniju tuvumā.