Plāno šovasar doties uz Spāniju vai Tenerifi? Sagatavojieties iespējamiem protestiem un haosam

Protestētāji vaino tūrismu par straujo īres cenu pieaugumu un dzīves dārdzības krīzi, liekot iedzīvotājiem palikt bez mājām. Pret tūrismu vērstā kustība uzņem apgriezienus visā Dienvideiropā, un vismaz 15 aktīvistu grupas no Spānijas, Portugāles, Itālijas un Francijas aktīvistu grupām nākamajā mēnesī tiksies Barselonā, lai plānotu turpmākos soļus. “The Neighbourhood Assembly for Tourist Degrowth”, kas ir viens no galvenajiem pret tūrismu vērstās kustības dalībniekiem, paziņoja, ka vēlas “stiprināt Dienvideiropas teritoriju tīklu, kas vērsts pret tūristiem”.