Tūristus brīdina par haosu Spānijas lidostās
Tuvākajā laikā daudzu tūristu atpūta var tikt traucēta Spānijā streiku dēļ, kas plānoti uzreiz 12 lidostās.
Kā raksta "Daily Mail", streiki ietekmēs šādas lidostas: Barselona, Madride, Sevilja, Alikante, Ibiza, Malaga, Palma de Maļorka, Tenerifes dienvidi, Žirona, Lansarote, Santjago de Kompostela.
Sākotnējais streiks ir plānots 15., 16. un 17. augustā, trīs laika intervālos:
- no 5:00 līdz 9:00,
- no 12:00 līdz 15:00,
- un no 21:00 līdz 23:59.
Tūristiem tiek ieteikts sekot līdzi saviem lidojumiem un iespējamām izmaiņām. Ja protestētāju prasības netiks izpildītas, streiki turpināsies līdz gada beigām - katru trešdienu, piektdienu, sestdienu un svētdienu.
Streikos piedalās arī "Azul Handling" - uzņēmums, kas ietilpst "Ryanair" grupā un sniedz bagāžas apstrādes pakalpojumus vairākās Spānijas lidostās. Pašus streikus organizējusi Vispārējā darba ņēmēju arodbiedrība (UGT).
Šīs akcijas tiek rīkotas kā atbilde uz apgalvojumiem par "pastāvīgiem darba tiesību pārkāpumiem" un "nepārtrauktu nestabilitāti". Personāls cer ar streiku protestēt pret virsstundu darba ļaunprātīgu izmantošanu un sankcijām pret darbiniekiem. Tāpat kā problēmas tiek minēti strīdi par prēmijām un stabila darba trūkums.
Citas tūrisma problēmas Spānijā
Lai gan Spānijas ekonomika lielā mērā balstās uz tūrismu, daudzās populārās pilsētās vietējie iedzīvotāji aktīvi protestē pret pārmērīgu tūrismu.
Šie protesti jau ir noveduši pie:
- tūristiem paredzēto mājokļu piedāvājuma samazinājuma,
- cenu kāpuma tūrisma pakalpojumiem,
- kā arī ārzemju tūristu plūsmas samazināšanās.
Vienlaikus Eiropas lielākais zemo cenu aviopārvadātājs "Ryanair" samazina reisu skaitu uz Spāniju, vainojot vietējās varas iestādes pārmērīgi augstajās lidostu nodevās.