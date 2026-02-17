Miris slavenais pilsoņu tiesību aktīvists Džesijs Džeksons. Pirms 58 gadiem viņš bija kopā ar Martinu Luteru Kingu, kad slepkavas lode aprāva leģendas dzīvību
17. februārī 84 gadu vecumā miris pasaulslavenais ASV pilsoņu tiesību kustības līderis un politiķis Džesijs Džeksons.
Pēc Martina Lutera Kinga slepkavības Džesijs Džeksons pakāpeniski kļuva par vadošo politiķi cīņā pret rasu segregāciju un cīņā par citu atstumto sabiedrības grupu tiesībām, divreiz neveiksmīgi kandidēja uz Demokrātiskās partijas nomināciju ASV prezidenta vēlēšanās, taču spēlēja būtisku lomu pirmā melnādainā prezidenta Baraka Obamas ievēlēšanā 2008. gadā. Vēlākajos gados Džeksons piedzīvoja virkni skandālu, tostarp par paša sānsoļiem un finanšu pārkāpumiem, kuros bija iesaistīts viņa dēls un politiskais mantinieks Džesijs Džeksons juniors, kurš bija Ilinoisas štata kongresmenis.
2017. gadā Džeksonam diagnosticēja Parkinsona slimību, un viņš lielā mērā aizgāja no sabiedriskās dzīves. Vēlāk viņa diagnozi mainīja uz deģeneratīvu smadzeņu slimību ar līdzīgiem simptomiem.
1941. gadā Dienvidkarolīnā dzimušais Džeksons 1960. gadā iesaistījās pilsoņu tiesību kustībā, kopā ar septiņiem citiem studentiem nopelnot arestu par protesta akciju tikai baltajiem paredzētā publiskajā bibliotēkā.
1968. gada 4. aprīlī Džeksona dzīve radikāli mainījās, kad viņa klātbūtnē Tenesī štata Memfisas motelī tika nošauts pilsoņu tiesību kustības līderis Martins Luters Kings. Nākamajā dienā Džeksons uzstājās televīzijā, tērpies drēbēs, kas bija notraipītas ar Kinga asinīm. Martinu Luteru Kingu nošāvušais Džeimss Ērls Rejs saņēma 99 gadu cietumsodu un nomira aiz restēm 1998. gada 23. aprīlī.
Republikāņu prezidenta Ronalda Reigana laikā Džeksons kļuva par viņa administrācijas asu kritiķi, un 1984. gada prezidenta vēlēšanās centās iegūt demokrātu nomināciju. Kaut gan viņa kā melnādainā izredzes nevērtēja augstu, Džeksons atpalika tikai no iepriekšējā prezidenta Džimija Kārtera viceprezidenta Voltera Mondeila un senatora Garija Hārta. Tiesa, Mondeils vēlēšanās pret Reiganu cieta graujošu sakāvi. Pēc četriem gadiem Džeksons nominācijas cīņā atpalika tikai no Masačūsetsas gubernatora Maikla Dukaka, kurš vēlēšanās pārliecinoši piekāpās Reigana viceprezidentam Džordžam Bušam vecākajam.
Turpmāk Džeksons vairs nekandidēja uz partijas nomināciju prezidenta vēlēšanās, taču vēlāk pēc sākotnējās kritizēšanas atbalstīja Bilu Klintonu un vēlāk sekmēja Baraka Obamas ievēlēšanu.
Džeksona politisko karjeru un reputāciju iedragāja vairāki skandāli. Zīmīgi, ka viņš aizstāvēja toreizējo prezidentu Klintonu par seksuālām attiecībām ar Baltā nama praktikanti Moniku Levinsku un apgalvoja, ka prezidenta publiskā melošana par notikušo ir pārāk niecīgs pārkāpums impīčmentam, bet jau pēc pāris gadiem viņam pašam nācās taisnoties par sānsoļiem un ārlaulības bērnu. Savukārt 2013. gadā viņa vecākais dēls Džesijs Džeksons juniors, kurš iepriekšējā gadā atkāpās no Ilinoisas štata kongresmeņa amata, tika notiesāts par kampaņas līdzekļu izmantošanu personīgām vajadzībām un saņēma 30 mēnešu cietumsodu. 2024. gadā viņš nesekmīgi lūdza toreizējo prezidentu Džo Baidenu dzēst dēla sodāmību.