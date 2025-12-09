Mercs prognozē, ka Vācija drīzumā varētu pārtraukt robežkontroli
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sagaida, ka Vācija drīz varēs pārtraukt kontroli uz robežām pēc tam, kad Eiropas Savienības (ES) valstis pirmdien atbalstīja Eiropas migrācijas politikas pastiprināšanu. Jaunie pasākumi, par kuriem pirmdien Briselē vienojās ES valstu iekšlietu ministri, paredz atgriešanas centru izveidi ārpus bloka teritorijas. Tajos plānots izmitināt atraidītos patvēruma meklētājus.
Mercs norādīja, ka šie pasākumi ļaus "pārcelt robežkontroli uz Eiropas ārējām robežām", taču neprecizēja, kad Vācijas robežkontrole varētu tikt atcelta.
Vācija pirmo reizi ieviesa robežkontroli ar deviņām kaimiņvalstīm 2024. gada septembrī bijušā kanclera Olafa Šolca laikā, lai ierobežotu nelegālo imigrāciju un stiprinātu drošību. Merca valdība vēl vairāk pastiprināja robežkontroli, palielinot policijas darbinieku skaitu un atraidot lielāko daļu patvēruma meklētāju.
Eiropas Šengenas zonas dalībvalstīm ir atļauts uz laiku līdz diviem gadiem atjaunot robežkontroli, reaģējot uz nopietniem draudiem, piemēram, terorismu vai liela mēroga neatļautu migrāciju.
Mercs norādīja, ka vienmēr uzskatījis robežkontroli par īslaicīgu pasākumu. "Ja Eiropas Savienībā tiks sākta kopēja Eiropas patvēruma politika, tas būs tieši tas, ko mēs vienmēr esam vēlējušies," viņš piebilda.
Pirms jauno pasākumu stāšanās spēkā tie vēl ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam (EP). Jaunie pasākumi paredz arī sodus nelegālajiem imigrantiem, kas atsakās atstāt ES teritoriju, tostarp paredzot ilgāku aizturēšanas laiku. Migrantus varēs arī nosūtīt atpakaļ uz valstīm, kas nav viņu izcelsmes zeme, bet ko ES uzskata par drošām.