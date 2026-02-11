FIB publiskojis video ar vīrieti, kurš nolaupīja populārās amerikāņu žurnālistes Gatrijas māti Nensiju. VIDEO
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) publiskojis video, kurā redzams kāds vīrietis, kurš 31. janvārī, dienā kad pazuda NBC raidījuma "Today" žurnālistes Savannas Gatrijas māte Nensija, atradās pie viņas mājas durvīm.
Publiskotajā video redzams, ka vīrietis ir bruņots un pārbauda kameru, kas atrodas pie Nensijas mājas durvīm, bet pēc tam ar augiem aizsedz tās objektīvu. Izemklētāji norāda, ka saistībā ar šo lietu aizturēta kāda persona, kas šobrīd tiek nopratināta.
Minētais vīrietis tika aizturēts ceļu satiksmes pārbaudes laikā uz dienvidiem no Tūsonas, un varasiestādes veikušas kratīšanu īpašumā Rio Riko apkaimē. Pagaidām nav apstiprināts, vai aizturētā persona ir tā pati, kas redzama video materiālā. Izmeklēšana turpinās, un FIB piedāvā atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atrast Nensiju Gutriju.
Jau ziņots, ka 84 gadus vecā Nensija pēdējo reizi bija manīta 31. janvāra vakarā ap plkst. 21.30 savā dzīvesvietā. Nākamajā dienā viņas ģimene vērsās pie policijas, ziņojot par sievietes pazušanu.
Kā vēlāk ziņoja varas iestādes, Nensijas mājā tika konstatēti "ļoti satraucoši pierādījumi", līdz ar to ēka atzīta par iespējamu nozieguma vietu. Varasiestādes apstiprināja, ka notikuma vietā atrasti DNS pierādījumi, taču sīkākus komentārus nesniedza. Tikmēr kāds anonīms avots žurnālam "People" vēlāk pavēstīja, ka pie mājas priekšējām kāpnēm, iespējams, tika atrasti asins pilieni.
5. februārī Savanna Gatrija savos sociālajos tīklos publicēja emocionālu video, aicinot cilvēkus, kas nolaupīja viņas mammu, paziņot, ka ar viņu viss ir kārtībā. "Mēs esam dzirdējuši izskanējušas ziņas par vēstuli, kurā tiek prasīta izpirkuma nauda. Taču mūsdienās ir viegli manipulēt ar informāciju. Mums ir jāzina, ka mamma ir dzīva un viņa ir pie jums. Mēs esam gatavi jūs uzklausīt. [...] Visi tevi meklē, mammu, visur. Tavi bērni nerimsies, līdz mēs atkal būsim kopā,” pauda Savanna.