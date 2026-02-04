ASV bezvēsts pazudusi populāras žurnālistes māte. Mājās atrastas asins pēdas
Sestdien, 31. janvārī, Arizonā bez vēsts pazudusi NBC raidījuma "Today" žurnālistes Savannas Gatrijas māte Nensija.
Nensija pēdējo reizi bija manīta 31. janvāra vakarā ap plkst. 21.30 savā dzīvesvietā. Nākamajā dienā viņas ģimene vērsās pie policijas, ziņojot par sievietes pazušanu.
Kā vēlāk ziņoja varas iestādes, Nensijas mājā tika konstatēti "ļoti satraucoši pierādījumi", līdz ar to ēka atzīta par iespējamu nozieguma vietu. Varasiestādes apstiprināja, ka notikuma vietā atrasti DNS pierādījumi, taču sīkākus komentārus nesniedza. Tikmēr kāds anonīms avots žurnālam "People" vēlāk pavēstīja, ka pie mājas priekšējām kāpnēm, iespējams, tika atrasti asins pilieni.
Apgabala šerifs Kriss Nanos paziņojis, ka varasiestādes uzskata, ka Nensija Gatrija, visticamāk, aizvesta pret savu gribu un, iespējams, uzbrukums noticis nakts vidū”. Pašlaik policija nav identificējusi aizdomās turamos, un nav zināms, vai viņas pazušanā iesaistīta viena vai vairākas personas.
Šerifs norādīja, ka Nensijai nav kognitīvu traucējumu un viņa ir pie skaidra prāta, tomēr viņas fiziskā veselība ir vāja un viņai ik dienu nepieciešami medikamenti. "Ja viņa medikamentus nesaņems ilgāk par 24 stundām, viņas dzīvība var tikt apdraudēta," uzsvēra Nanos.
Izmeklēšanas gaitā policija pārskata visus iespējamos novērošanas kameru ierakstus. “Mēs zinām, ka viņa vienkārši neizgāja no mājas,” sacīja šerifs. Tikmēr žurnāliste Savanna Gatrija ir devusies uz Arizonu, lai šajā grūtajā laikā būtu kopā ar ģimeni.