Rīgā atklāta narkotiku tirdzniecība “Telegram” kanālos, aizturēti vairāki cilvēki
Šoruden Valsts policija Rīgā aizturējusi vairākas personas, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecību saziņas platformā “Telegram”. Viens no aizturētajiem noziedzīgajā rūpalā izmantojis botus jeb programmas, kas automātiski nodrošināja narkotiku tirdzniecību. Citā kriminālprocesā policisti aizturējuši narkotiku slēpņu veidotāju, kurš arī bijis saistīts ar “Telegram” kanālu. Pie viņa konstatēts liels daudzums gandrīz visu šobrīd populārāko narkotiku – no marihuānas līdz sevišķi bīstamajiem sintētiskajiem opioīdiem.
Valsts policijas likumsargi uzgāja “Telegram” kanālu, kur narkotiskās vielas tika pārdotas, izmantojot botus. Kad lietotāji pieslēdzās botam, lai iegādātos vielas, viņi varēja izvēlēties narkotiku veidu un mikrorajonu, kur to piegādāt. Pēc samaksas par preci kriptovalūtā, bots nosūtīja slēpņa atrašanās vietu, kur bija novietotas narkotikas.
Šā gada 25. septembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja 2. nodaļas likumsargi sadarbībā ar pretterorisma vienību OMEGA aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu – narkotiku tirdzniecību ar botiem – aizturēja 1997. gadā dzimušu vīrieti. Aizdomās turētais iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. No personas atsavināts 150 gramu kokaīna.
Sākotnēji aizturētajam vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, kas vēlāk tika aizstāts ar drošības naudu.
Policisti atklāja, ka aizdomās turētais bija izveidojis narkotiku slēpņus visā Rīgas pilsētā.
“Šis ir pirmais gadījums mūsu darba praksē, kad narkotikas tirgotas, izmantojot automatizētus botus saziņas platformā “Telegram”. Tas apliecina, ka noziedznieki arvien aktīvāk izmanto digitālās platformas,” norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja 2. nodaļas priekšnieks Uģis Līcis.
Savukārt, pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, policisti nonāca pa pēdām vēl vienam noziedzniekam, kurš darbojies “Telegram” vidē. Šoreiz aizturētais bija atbildīgs par narkotiku slēpņu izveidi visā Latvijā.
Šā gada 30. septembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja 2. nodaļas likumsargi aizdomās turēto 1987. gadā dzimušo vīrieti aizturēja. Līdz šim viņš nebija nonācis likumsargu redzeslokā.
Pēc personas aizturēšanas tika veikta kratīšana viņa dzīvesvietā Rīgā, atrodot plašu klāstu narkotiku – gandrīz visas šobrīd populārākās narkotiskās vielas. Kopumā no vīrieša atsavināts 1 kg marihuānas, 1,5 kg amfetamīna, 1200 tablešu MDMA, 400 g alfa-PVP, 300 g MDMA kristālu, 210 g sintētiskā heroīna (šora), 100 g ketamīna un 70 g kokaīna.
Jāpiemin, ka sevišķi toksisks ir tieši sintētiskais heroīns jeb šora – sintētisks heroīna analogs, kas bieži satur fentanilu vai tā atvasinājumus. Pat daži miligrami šādas vielas var izraisīt nāvi.
Tiesa aizdomās turētajam piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.
Saistībā ar abiem iepriekš minētajiem gadījumiem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.