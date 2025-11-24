Narkodīleri, Kremļa aģenti un sabotieri tavā telefonā - Kā Latvijas iedzīvotājus apdraud Krievijā radītais “Telegram”
Kad vēl, ja ne valsts svētku nedēļā, būtu pamācoši un lietderīgi parunāt par kādu tusiņu vietu, kurā aktīvisti, politiķi, satura veidotāji un vienkārši Latvijā dzīvojošie, apzināti vai neapzināti, regulāri uzturas kopā ar noziedzniekiem, Kremļa propagandistiem un Krievijas specdienestu darboņiem. Šī vieta ir virtuāla, taču rezultātā ne mazāk bīstama - drīzāk otrādi. Runa, protams, ir par “Telegram”.
Saziņas aplikācija “Telegram” 2013. gadā izveidoja Krievijā dzimušais IT jomas uzņēmējs Pāvels Durovs. Tā laika interneta lietotājus “Telegram” piesaistīja, solot ātrumu, privātumu un neatkarību.
Lieki piebilst, ka standarti visās šajās “disciplīnās” – bet galvenokārt jau privātumā un neatkarībā – ir krietni cēlušies. Kopš 2013. gada gan tehnoloģiju jomā, gan arī pasaulē kopumā ir noticis patiešām daudz kas.
Attiecīgi alternatīvu ātrai un privātai (lai ko tas arī mūsdienu internetā nozīmētu) saziņai šobrīd netrūkst, savukārt krievu “Telegram” nu pamatā nes bēdīgu slavu – kā vietne, kur nelegālo biznesu taisa narkotirgoņi, kur izplata bērnu pornogrāfiju un kur Kremļa specdienestu cilvēki vervē “vienreizējos aģentus” diversijām Rietumvalstīs.
Un aplūkojot to, kādu publicitāti “Telegram” un tās uzturētāji pēdējos gados izpelnījušies medijos, kā arī aprunājoties ar pašmāju likumu, robežas un drošību sargājošajām iestādēm, kļūst skaidrs, ka šī slava ir pilnībā nopelnīta.
Saziņas rīks tiem, kuri Latvijā "ielien" caur Baltkrieviju
Vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā Baltijas valstu un Polijas pierobežā jau bija izvērsta acīmredzama Krievijas un Baltkrievijas specdienestu hibrīdkara operācija ar nelegālo migrantu stumšanu pāri robežai.
Tolaik arī Jauns.lv īslaicīga eksperimenta ietvaros pārliecinājās, ka atliek vien ar “Google Translate” palīdzību ievadīt “Telegram” meklētājā dažus atslēgvārdus arābu valodā, lai ātri vien nonāktu nelegālo migrantu un šīs migrācijas organizatoru biezoknī.
Tur bija ieraugāms un viss – no Minskas hosteļu numuriņos tapušām bildēm ar to, kā jāizskatās “kārtīga, labi sagatavota” nelegālā migranta mugursomai (knaibles, cimdi, siltas drēbes, u.c. aprīkojums), līdz pat videokadriem no pierobežas mežiem, kur arābu mēlē runājošas vīriešu grupas bravūrīgi brien pretī nezināmajam vai arī pauž sēras, filmējot līdz nāvei pārgurušos vai jau mirušos ceļabiedrus.
Pie šāda satura varēja uzdurties arī ekrānuzņēmumiem no “Google Maps”, kur kā atrašanās vieta ieķeksēts punkts meža masīvā vien dažus kilometrus no Latvijas robežas. Tas bija kā organiski izveidojies skaudras realitātes šovs sociālo tīklu formātā un “Telegram” nedarbojās it nekādi filtri, kas ierobežotu šādas informācijas apriti vai pašas nelegālās migrācijas organizēšanu aplikācijā.
“Attiecībā uz saziņas rīkiem jāuzsver, ka nelegālās migrācijas organizatori un starpnieki izmanto plašu digitālo platformu klāstu, tostarp arī “Telegram”, kas patiešām ir viens no biežāk izmantotajiem kanāliem migrantu savstarpējai saziņai un pārvadātāju reklāmām,” Jauns.lv norāda Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardze apstiprina, ka, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības monitorē arī sociālos tīklus – tādā apmērā, kāds nepieciešams noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.
“Tas ir sarežģīts, gana lielus resursus patērējošs darbs, jo daudzas grupas ir slēgtas un pastāvīgi mainās, līdz ar to piekļuve informācijai ne vienmēr ir vienkārša. Vienlaikus jāuzsver, ka mūsdienās liela daļa organizētās noziedzības ir pārgājusi digitālajā vidē – tajā notiek ne tikai nelegālās migrācijas organizēšana, bet arī narkotiku aprite, krāpšanas shēmas un citi noziedzīgi nodarījumi. Līdz ar to Valsts robežsardze pastāvīgi pielāgo darba metodes, sadarbojas ar citām tiesībsargājošajām iestādēm, tostarp Eiropolu, lai efektīvi reaģētu uz šīm tendencēm,” piebilst Valsts robežsardzes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Kristīne Pētersone.
Un te nu atliek vien piekrist robežsargiem. Pirms kāda laika Jauns.lv veica eksperimentu, lai gūtu priekšstatu par to, cik viegli vai grūti ir “Telegram” vidē patrāpīties ceļā personām, kuras nodarbojas ar pretlikumīgām darbībām – tirgo kontrabandas cigaretes vai to alternatīvas un narkotikas.
Eksperiments bija ļoti īslaicīgs, jo melnais tirgus iekš “Telegram” plaukst, zeļ un ir vien dažu pirksta kustību attālumā.
Vieta, kur “satiekas” narkomāni un dīleri
Aromatizētās bezdūmu cigaretes jeb tā dēvētās e-cigaretes ir salīdzinoši nesena inovācija-alternatīva parastajām cigaretēm. Viedokļi par šīm ierīcēm joprojām dalās kā sabiedrībā, tā arī starp likumdevējiem.
Taču, lai kādus ar vien jaunus aizliegumus ieviestu likumdevēji, “Telegram” noziedzīgais, nelegālais kontrabandas preču un aizliegto substanču tirgus tikmēr darbojas ar vērienu un nešķiro savus klientus pilngadīgajos, nepilngadīgajos.
Valsts policija (VP) savukārt atkārtoti ir paudusi, ka tai ir grūti iespraukties pa vidu šim visam sociālo tīklu laikmeta neprātam un izķert, apkarot noziedzniekus.
Jauns.lv vēl 2023. gadā uzrunāja personas, kurām ir pieredze un pieeja šādiem sociālo tīklu resursiem, lai kopīgi ilgākā laika periodā pavērotu šajās grupās notiekošo.
Tolaik redzētais viegli šokēja, jo runa nekad nav tikai par nelegāli nopērkamām e-cigaretēm. Turpat blakus gandrīz vienmēr ir arī visdažādākā veida aizliegtās vielas (marihuāna, amfetamīns, kokaīns, arī heroīns), banku konti, “derīgi” īres automašīnu kompāniju profili un citas lietas.
Neieskatoties grupās vienu nedēļas nogali – vidēji sakrājas ap 800 jaunas šāda veida ziņas. Biedru skaits ļoti dažāds – no 200 līdz pat vairāk nekā desmit tūkstošiem. Slidinot šādu laika joslu, rodas sajūta, ka tiek pētīts tikpat piesātināts un pārblīvēts sociālais tīkls, kā “TikTok”, tikai šajā gadījumā – teju 100% satura ir saistīts ar vai pats par sevi definējas kā pretlikumība.
Persona, kura Jauns.lv atklāja savu pieredzi arī pauda, ka sen jau beigušies laiki, kad nepilngadīgie meklēja bezatbildīgus pilngadīgos, lai lūgtu iegādāties viņiem šādus “aizliegtos augļus”.
Mūslaikos sociālajos tīklos visai biežas esot pat situācijas, kad tieši nepilngadīga persona nelegāli, attālināti, un pilnībā anonīmi tirgo šādus produktus kā vienaudžiem, tā vecāka gadagājuma klientiem.
Valsts policijā Jauns.lv uzsvēra, ka ikdienā tiek veikts sociālo tīklu satura monitorings ar mērķi konstatēt pretlikumīgas darbības. Tiek uzraudzīts ne tikai “Telegram”, bet arī citas sociālo tīklu platformas, kā piemēram “Facebook”, “TikTok” un “X”.
Kopumā vērtējams, ka narkotiku aprite gan “Telegram”, gan citos interneta resursos, kā piemēram “Messenger”, “Snap Chat” un citur ir izplatīta. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē ir izveidota atsevišķa nodaļa, kas vērsta uz narkotiku apkarošanu tieši interneta resursos, tostarp “Telegram” grupās.
Piemēram, 2024. gada 12 mēnešos Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja 2. nodaļa par narkotisko/psihotropo vielu neatļautu izplatīšanu interneta resursos kopumā aizturēja 47 personas, starp tiem ir arī “Telegram” slepeno čatu/grupu administratori, kuri darbojas personu grupā. Papildus tam arī citas Valsts policijas struktūrvienības visā Latvijā strādā šajā jomā.
Tāpat esot novērots, ka “Telegram” un citās vietnēs nereti sastopami arī citi nozieguma veidi.
Kopš “Telegram” dibinātāja Pāvela Durova aizturēšanas Francijā, šī sociālā tīkla pārstāvji vairāk sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm. “Telegram” pārstāvji paši, pamanot noziedzīgas darbības, piemēram, narkotiku tirgošanu, pret to cīnās, dzēšot grupas.
Taču Pāvels Durovs, kopā ar “Telegram” uzturētājiem kā toreiz, tā arī tagad, lielos vilcienos joprojām ļauj visam iepriekš minētajam saziņas vietnē notikt. Joprojām – aizstāvoties ar argumentu par internetu, kuram jābūt neatkarīgam un necenzētam.
Kremļa vervēti sabotieri “Telegram” saņēmuši konkrētus uzdevumus – kā kaitēt Latvijai
Iekš “Telegram” eksistējošā vide un tās reālie noteikumi ne vien ļauj plaukt un zelt noziedzībai, kur tās apkārotājiem to ir ļoti grūti aizsniegt, bet dod lielu rīcības brīvību arī Latvijas, Baltijas un arī citu valstu drošību daudz nopietnāk apdraudošiem aktoriem – tādām valstīm kā Krievija, Baltkrievija un tās specdienestiem, ja tos nošķirt citu no cita vēl vispār ir pamats.
Šajā aplikācijā regulāri tiek vervēti “zemas raudzes” “aģenti”, kuriem par naudu tiek uzdots veikt sabotāžas u.c. noziegumus kādā no Rietumvalstīm. Arī Latvija, kā mums māca gadījums ar okupācijas muzeja dedzināšanu, nav izņēmums.
Valsts drošības dienests (VDD), komentējot situāciju ap “Telegram” Jauns.lv, piebilda, ka regulāri vērš ne vien amatpersonu, bet visas sabiedrības uzmanību riskiem, kas saistīti ar Krievijā izstrādātās saziņas platformas “Telegram” lietošanu.
Tajā netiek nodrošināta pietiekama lietotāju publicētā satura uzraudzība, kā arī nevēlama satura dzēšana. Turklāt, platformā nekontrolēti tiek izplatīta Krievijas radītā propaganda, kā arī konstatējama terorisma propaganda.
Pēdējos gados Krievijas specdienesti Latvijas valstspiederīgo vervēšanai aizvien biežāk izmanto platformu “Telegram”, gan tieši uzrunājot personas, gan publicējot nekonkrētus darba piedāvājumus vieglā peļņā ieinteresētu personu piesaistīšanai, norāda VDD.
Dienests ir identificējis vairākus gadījums, kad pret Latvijas drošību vērstu darbību koordinēšanai tika izmantota tiešsaistes saziņas lietotne “Telegram”.
Piemēram, VDD šā gada 17. oktobrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četrām personām par kaitnieciskām darbībām pret kritisko infrastruktūru un citiem objektiem Latvijas teritorijā. Personas saņēma ar konkrētu objektu izlūkošanu un dedzināšanu saistītus uzdevumus tieši “Telegram” lietotnē.
Tāpat šajā vietnē tika doti uzdevumi atrast kaitniecisko darbību faktiskos īstenotājus. Lietotnē personas kaitniecisko darbību organizatoriem atskaitījās par izpildītajiem uzdevumiem, tostarp nosūtot uzdevumu izpildi apliecinošus videomateriālus. Vienlaikus informējam, ka VDD pastāvīgi veic informatīvās telpas monitoringu, lai atbilstoši savai kompetencei konstatētu potenciālus apdraudējumus Latvijas nacionālajai drošībai.
Kā jau minēts, arī citās Rietumvalstīs “Telegram” vidē eksistējošais apdraudējums ir sen novērots.
Kā pērn rakstīja BBC žurnālists Džo Tidijs, neievērojot, ka viņa “Telegram” iestatījumi ļauj viņu pievienot dažādām tērzēšanas grupām, dažu nedēļu laikā viņš attapās pievienots 82 grupām, kurās esošie fonā cītīgi nodarbojās ar visu to nelegālo un noziedzīgo, kas vien var atnest peļņu.
Raksts tapa pāris dienas pēc Durova iepriekš minētās aizturēšanas Francijā. Kas zīmīgi – tīri starptautiskā līmenī, atskaitot tādas odiozas personības kā Īlons Masks, viena no pirmajiem Durova atbalstītājiem bija Krievija ar Kremļa runaspersonām priekšgalā.