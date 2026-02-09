Indijas okeānā aizturēts Krievijas ēnu flotes kuģis
ASV karavīri naktī uz pirmdienu Indijas okeānā aizturējuši tankkuģi "Aquila II", kas atbilstoši Rietumu un ukraiņu avotu informācijai ir Krievijas ēnu flotes kuģis, platformā "X" pavēstīja ASV Aizsardzības ministrija.
Tankkuģis "Aquila II" pārkāpis ASV prezidenta Donalda Trampa noteikto sankciju režīmu, teikts paziņojumā.
ASV karavīri "izsekoja un vajāja šo kuģi no Karību jūras līdz Indijas okeānam", teikts ierakstā platformā "X".
Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) uzturētajā vietnē "War & Sanctions" teikts, ka tankkuģis "Aquila II" iekļauts ASV, Eiropas Savienības (ES), Kanādas, Lielbritānijas, Šveices un Ukrainas sankciju sarakstos. Tas ir iesaistīts naftas transportēšanā, apejot sankcijas.
Kuģis ir saistīts ar uzņēmumu "Sunne Co Limited", kam janvārī ASV piemēroja sankcijas par darbošanos Krievijas enerģētikas nozarē.
Tankkuģis pārvadājis gan Krievijas, gan Venecuēlas naftu, dažkārt izslēdzis transponderus un licis lietā citas metodes, lai slēptu savu atrašanās vietu, kas ir raksturīgi ēnu flotes kuģiem.