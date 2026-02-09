Mērķis bija nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu: Vācijā Ukrainas pilsoni apsūdz diversiju gatavošanā
Vācijas federālā prokuratūra izvirzījusi apsūdzību Ukrainas pilsonim saistībā ar mēģinājumu Krievijas drošības dienestu uzdevumā nosūtīt uz Ukrainu pakas ar sprāgstvielām, teikts prokuratūras paziņojumā.
Aizdomās turamais, kas saskaņā ar Vācijas privātuma likumiem identificēts tikai kā Jevhens B., tika aizturēts Šveicē pērn 13. maijā un decembrī izdots Vācijai.
Jevhens B. un vēl divi aizdomās turamie, kas identificēti kā Daniils B. un Vladislavs T., 2025. gada martā no Ķelnes Vācijā uz Ukrainu nosūtīja divus sūtījumus ar GPS izsekošanas ierīcēm, teikts prokuratūras paziņojumā.
Saskaņā ar Vācijas prokuroru sniegto informāciju Jevhens B. saņēma uzdevumu no Krievijas izlūkdienesta ar vidutāju starpniecību Mariupolē.
Mērķis bija vākt informāciju par loģistikas maršrutiem, lai vēlāk nosūtītu pakas ar sprāgstvielām, kas tiktu detonētas Vācijā vai citur pa ceļam uz Krievijas neokupētajām Ukrainas teritorijām, nodarot pēc iespējas lielāku kaitējumu, teikts Vācijas prokuratūras paziņojumā.