ASV valdība apturējusi darbu
Demokrātiem un republikāņiem ASV Kongresā nespējot vienoties par federālo budžetu nākamajam fiskālajam gadam, Savienoto Valstu valdība pirmo reizi pēdējo septiņu gadu laikā apturējusi darbu.
Jau ziņots, ka demokrāti ASV Senātā otrdien noraidīja republikāņu sagatavoto likumprojektu par pagaidu finansējumu, un trešdienai plkst.00.01 (plkst.7.01 pēc Latvijas laika) beidzās līdzšinējais valsts iestāžu finansējums.
Cik ilgi valdības darba apturēšana turpināsies atkarīgs no tā, vai abas puses spēs panākt vienošanos. Sagaidāms, ka Senātā arī šodien notiks balsojumi, bet Pārstāvju palātai šonedēļ vairs nav paredzētas sanāksmes, lai gan tas var mainīties, ņemot vērā apstākļus.
Neskatoties uz valdības darba apturēšanu, atsevišķu valdības iestāžu funkciju izpilde turpināsies. Darbu, piemēram, turpinās ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmosa misijas, turpināsies nelegālās imigrācijas apkarošana, kā arī Pārtikas un zāļu administrācijas un Lauksaimniecības ministrijas zināmu funkciju izpilde.
Iepriekšējo reizi valdības darbs tika apturēts Trampa pirmās prezidentūras laikā 2018.gadā, un tas tika atsākts tikai pēc 35 dienām.