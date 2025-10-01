ASV valdība apturējusi darbu. Donalds Tramps sola šo laiku izmantot, lai atriebtos politiskajiem oponentiem
ASV prezidents Donalds Tramps atzinis, ka grasās ASV valdības slēgšanu izmantot kā politisku instrumentu, lai atlaistu valdības darbiniekus un samazinātu finansējumu dažādām programmām.
"Laikā, kad valdības darbs ir apturēts, mēs varam paveikt vairākas lietas, kas viņiem [demokrātiem] kaitēs. Mēs, piemēram, varētu atlaist daudz cilvēku vai "nogriezt" finansējumu programmām, kas viņiem patīk," medijiem norādīja Tramps, piebilstot, ka "atlaisti tiks demokrāti".
Jau ziņots, ka trešdienas naktī ASV valdība slēdza daļu savu iestāžu, jo Kongress nespēja vienoties par finansējuma likumprojektu. Pēdējais mēģinājums vienoties par budžetu Senātā tika noraidīts, un finansējums valdības iestādēm tika apturēts plkst. 00.01 pēc vietējā laika.
Tas ir jau piecpadsmitais gadījums ASV vēsturē kopš 1981. gada, kad, nespējot vienoties par prioritātēm, ASV valdības darbs ticis paralizēts. Vairākas aģentūras brīdinājušas, ka sekas valsdības slēgšanai būs jūtamas plaši – karavīriem netiks laicīgi izmaksātas algas, tiks apturēti zinātniskie pētījumi un aizkavēsies lidojumi.
Demokrāti, kuri šobrīd ASV atrodas opozīcijā, izmanto savu ietekmi Senātā, kur nepieciešami vismaz septiņas viņu balsis nākamā fiskālā gada federālā budžeta apstiprināšanai. Viņu galvenā prasība – pagarināt veselības aprūpes subsīdijas tiem, kas izmanto nodokļu programmu "Obamacare". Kā atzīmēja Senāta līderis Čaks Šūmers, bez šīs vienošanās “miljoniem amerikāņu veselības aprūpe vairs nebūs pieejama”.
Tikmēr republikāņi atzīst, ka subsīdiju jautājums ir svarīgs, taču uzstāj, ka tas jārisina atsevišķi no budžeta. Viņi norāda, ka demokrāti izmanto finansējuma likumprojektu kā “Trojas zirgu”, lai paplašinātu veselības aprūpes subsīdijas.
Jāpiemin, ka neskatoties uz valdības darba apturēšanu, atsevišķu valdības iestāžu funkciju izpilde turpināsies. Darbu, piemēram, turpinās ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmosa misijas, turpināsies nelegālās imigrācijas apkarošana, kā arī Pārtikas un zāļu administrācijas un Lauksaimniecības ministrijas zināmu funkciju izpilde.