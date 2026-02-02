Likmes ir augstas! Zelenskis cer uz aktīvu ASV rīcību sarunās ar Krieviju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien vakarā paziņoja, ka notiek gatavošanās jaunai trīspusējo sarunu kārtai starp Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijām šonedēļ Abū Dabī, un pauda cerību par aktīvu ASV iesaistīšanos.
Zelenskis sacīja, ka pirmdien viņš rīkos sanāksmi, lai vienotos par sarunu satvaru, un ka Ukrainas sarunu grupa tajā pašā vakarā dosies ceļā.
Saskaņā ar Ukrainas puses sniegto informāciju sarunas notiks trešdien un ceturtdien. "Mēs sagaidām, ka arī amerikāņu puse būs tikpat aktīva, un jo īpaši tas attiecas uz deeskalācijas pasākumiem - triecienu samazināšanu, daudz kas ir atkarīgs no tā, kas izdosies amerikāņu pusei, lai cilvēki uzticētos gan procesam, gan rezultātiem," teica Zelenskis.
Iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir zvanījis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un lūdzis viņu uz laiku atturēties no triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai lielā aukstuma laikā.
Vēlāk Kremlis apstiprināja, ka "enerģētiskais pamiers" būs spēkā līdz 1. februārim un tā mērķis ir stiprināt pušu uzticēšanos Abū Dabī sarunu laikā.
Kā ziņots, svētdien Abū Dabī bija paredzētas Ukrainas un Krievijas pārstāvju tiešās sarunas, taču tās tika atliktas.