Kirils Dmitrijevs.
Pasaulē
Šodien 17:31
Maiami startē kārtējā Krievijas un ASV sarunu diena - uzmanības centrā Ukrainas karš
Maiami, ASV, sestdien noris Kremļa sarunvedēja Kirila Dmitrijeva sarunas ar ASV delegāciju, vēsta Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".
Pirms tam par ierašanos ASV platformā "Instagram" pavēstīja pats Dmitrijevs.
"Esmu atkal Maiami," tīmekļa platformā pauda Kremļa sūtnis. Šiem vārdiem viņš pievienojis arī miera baloža emodžī.
Iepriekšējās tikšanās reizēs Dmitrijevam bija sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu.
Abū Dabī pagājušajā nedēļas nogalē notika trīspusējās ASV, Krievijas un Ukrainas sarunas par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu.
Svētdien Abū Dabī plānota trīspusējo sarunu nākamā kārta.