Kāpēc pasažieri pie loga bieži pārkāpj šo vienkāršo noteikumu, skaidro pilots
Vai jums ir gadījies sēdēt lidmašīnā un saņemt neapmierinātu skatienu no kaimiņa, jo jūs dienas laikā nolaidāt loga aizkariņu? Vai, otrādi, jūs sapņojāt izbaudīt skatu no loga, bet kaimiņš nolēma pavadīt visu lidojumu pilnīgā tumsā?
Šajā aukstajā laikā gandrīz visi vēlas aizbēgt uz siltajiem reģioniem. Spilvens galvas atbalstam sagatavots, uzkodas pa rokai, filma izvēlēta – un tad sākas drāma ar loga aizkariem. Pilots Stīvs, "TikTok" zvaigzne, beidzot nolēma pielikt punktu šim mūžīgajam strīdam, bet viņa padoms tikai pastiprināja strīdus internetā.
Kapteinis Stīvs savā video izskaidroja etiķetes noteikumus. Viņa teiktajā daudzi pasažieri uzskata, ka tas, kurš sēž pie loga, automātiski ir vienīgais loga īpašnieks. "Citi līdzās sēdošie it kā nav tiesīgi pieņemt lēmumu, vai aizkars ir pacelts vai nolaists, jo īpašnieks esi tu," atzīmē pilots.
Bet šeit ienāk pieklājība. Stīvs iesaka vienmēr pajautāt kaimiņiem: "Vai vēlaties, lai aizkars būtu atvērts vai aizvērts?"
Viņa teiktajā tas ir vienkāršs žests, kas palīdz novērst saspringumu. Nav nekas sliktāks, kā mēģināt pasnaust vai skatīties filmu ekrānā, kad acīs no loga spīd spilgta saule.
Lai gan pilota aicinājums uz pieklājību šķiet saprātīgs, daudzi ceļotāji tam nepiekrīt. Komentāros izcēlās diskusija: "Es maksāju par vietu pie loga – es arī izmantoju logu," īsi rakstījis viens.
"Nav nekādu jautājumu! Es sēžos pie loga tieši, lai baudītu skatu. Tas ir mans logs," piebilda otrs. "Daži no mums speciāli rezervē vietu pie loga, lai nolaistu aizkaru un mierīgi gulētu, nevis, lai kāds traucētu," rakstīja trešais.
Daudziem pasažieriem vieta pie loga ir apzināta stratēģiska izvēle: vai nu skata dēļ, vai arī privātuma nolūkos. Un viņi neuzskata, ka viņiem būtu jāapspriež sava komforta jautājums ar kaimiņiem.
Tūrisma eksperti tomēr iesaka saglabāt veselīgu saprātu. Ja lidojums ir garš un lielākā daļa pasažieru cenšas aizmigt, ir vērts nolaist aizslietni. Taču, ja lidojat virs Alpiem vai vērojat saulrietu, pilnīgi dabiski ir vēlēties izbaudīt skatu no loga.