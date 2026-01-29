Izskan jauna informācija, kas patiesībā slēpjas aiz Krievijas izsludinātā "enerģētikas pamiera"
29. janvāra rītā Krievijas Z kanāli sāka izplatīt stāstu par it kā noslēgtu "enerģētikas pamieru", kā rezultātā pagaidām tiks pārtraukti uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai. Tikmēr savu skaidrojumu tam sniedzis ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis.
Pēkšņais lēmums apturēt Krievijas triecienus enerģētikas sektorā tiek apspriests tiešsaistē, taču, visticamāk, Krievijai vienkārši beidzās raķetes pēc intensīvas lietošanas perioda.
Šorīt Krievijas Z kanāli sāka izplatīt stāstu par it kā "enerģētikas pamieru" un īslaicīgu triecienu apturēšanu Ukrainas infrastruktūrai. Tomēr šie apgalvojumi Ukrainā tiek uztverti skeptiski. Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis norāda, ka ir ļoti iespējams, ka Krievijai vienkārši ir beigušās raķetes. Nesenie masveida triecieni ir ievērojami samazinājuši Krievijas krājumus. Triecieni tika veikti praktiski "spontāni", izmantojot pavisam nesen ražotas raķetes. Tas īpaši attiecas uz "Cirkon" raķetēm un 2026. gada munīciju. Par to ir rakstījuši arī neatkarīgi eksperti, norādot uz zemo ballistisko un spārnoto raķešu krājumu Krievijas rezervēs.
Raķetes beigušās — sākusies pauze
Kazanskis norāda, ka Krievija seko pazīstamam modelim: vispirms intensīvas apšaudes periods, tad pēkšņs klusums, kam seko raķešu skaita pieaugums un jauna uzbrukumu kārta. Tieši tā tas ir bijis visus pēdējos kara gadus.
"Pašlaik vienkārši nav ar ko šaut, tāpēc viņi mēģinās pauzi pasniegt kā labas gribas un rūpju žestu par civiliedzīvotājiem," atzīmē žurnālists.
Eksperti uzskata, ka Kremļa pašreizējā retorika aizdomīgi atgādina 2022. gada pavasara notikumus, kad Krievijas armija, cietusi sakāvi pie Kijivas, pasludināja savu atkāpšanos par "labas gribas žestu". Tagad tiek izmantota tā pati loģika: resursu trūkums tiek pasniegts kā politisks lēmums.