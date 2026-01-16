Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pasaulē
Vakar 23:56
Zelenskis vēsta, ka Ukrainas armijai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām
Ukrainas armijai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas tiek izmantotas uzlidojumu atvairīšanai, piektdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Tagad mēs esam saņēmuši informāciju no izlūkdienestiem, ka krievi gatavojas jauniem masveida triecieniem," vakara videouzrunā sacīja Zelenskis.
"Mēs godīgi runājam ar mūsu partneriem par raķetēm pretgaisa aizsardzības sistēmām, par sistēmām, kas mums tik ļoti nepieciešamas. Piegādes nav pietiekamas," sacīja prezidents.
Piektdien Zelenskis paziņoja, ka Ukraina no saviem partneriem ir saņēmusi nozīmīgu raķešu partiju pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Krievijas veikto masveida triecienu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai rezultātā daudzās pilsētās ir elektrības un apkures padeves pārtraukumi.
Ukrainā šobrīd ir ļoti auksts laiks.