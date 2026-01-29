Latvijas iedzīvotāja brīdina par jaunu, rafinētu krāpšanas shēmu
Kāda Latvijas iedzīvotāja brīdinājusi līdzcilvēkus par jaunu, rafinētu krāpšanas shēmu, ar kuru viņai nesen nācās saskarties. Viss sākās ar to, ka viņai ar kurjeru negaidīti tika atsūtīta paciņa, ko sieviete nebija pasūtījusi.
"Man šovakar piegādāja paciņu, kuru neesmu sūtījusi. Pasūtīšana bija notikusi laikā, kad pati atrados pasākumā," vietnē "Facebook" norāda Sarmīte, atklājot, ka par paciņas saņemšanu DPD viņai esot prasījis apmaksu 95 eiro vērtībā. "Paciņu drīkst atvērt tikai pēc samaksas veikšanas. Līdz ar to nezinu, kas tur bija iekšā, jo par to nesamaksāju," pauž sieviete.
Pēc sarunas ar šoferi viņa esot noskaidrojusi, ka pēdējā laikā uzņēmums saņemot vairākus šādus sūtījumus par dažādām summām. "Šoferītis teica, ka viņa firmai esot ļoti daudz šādas krāpnieku sūtītas paciņas. Ka ir cilvēki, kas tomēr samaksā, kad atverot paciņu paši esot šokā par paciņas saturu, jo iekšā esot nevajadzīgas lietas."
"Ja jums piegādes veicējs jautā, vai zini ko esi sūtījis? Un tava atbilde ir nē, tad tie ir krāpnieki, kuri cer, ka Tu uzķersies uz viņa liktām lamatām," brīdina Sarmīte. "Šodien gaidot šo sūtījumu veicu nelielu meklēšanu. Jo e-pastā bija rakstīts, kas sūta," viņa turpina. "Manu paciņu sūta persona vārdā YING BI. Meklēju šo personu "Google", un tas izmeta sievietes bildi. Tas vēl vairāk lika aizdomāties par krāpniekiem. "Paldies jaukajam DPD šoferītim par jauko sarunu, lai vairāk mums ir šādu piegādātāju, kas neliek maksāt par to ko neesi sūtījis!" pauž sieviete.