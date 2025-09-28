Neskatoties uz postījumiem, Polijas vēstniecība Kijivā turpinās darbu.
Šodien 16:40
Krievijas raķešu uzbrukumā skarta Polijas vēstniecība Kijivā
Naktī uz svētdienu, Krievijas plaša mēroga gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai, tika bojāta Polijas vēstniecības ēka Kijivā, paziņoja Polijas Ārlietu ministrija.
Kā norādīja ministrijas pārstāvis Pāvels Vroņskis, mazkalibra raķete trāpīja vēstniecības konsulārās nodaļas jumtā, izsita griestos caurumu un iekrita vienā no telpām. Šī ir jau otrā reize pēdējo mēnešu laikā, kad Krievijas uzbrukumu rezultātā cietusi Polijas vēstniecība. Lieki piebilst, ka uzbrukums kādas valsts vēstniecībai ir uzskatāms par rupju starptautisko likumu pārkāpumu.
Neskatoties uz notikušo, vēstniecība turpina darbu kā ierasts. “Mūsu darbs Kijivā noritēs nepārtraukti. Vēstniecība darbosies arī rīt un nākamajās dienās,” apliecināja Vroņskis. Tikmēr Ukrainas amatpersonas ziņo, ka Krievija naktī uz svētdienu uz Ukrainu raidījusi 500 dronus un 40 dažāda veida raķetes - gan ballistiskās, gan spārnotās.