Vēsturisks lēmums: Eiropa pilnībā atsakās no Krievijas gāzes; Ungārija draud ar tiesu darbiem
Eiropas Savienības dalībvalstis pirmdien galīgi apstiprināja Krievijas gāzes importa aizliegumu no 2027. gada beigām.
Bloka dalībvalstu ministri sanāksmē pirmdien Briselē apstiprināja aizliegumu, lai gan pret to balsoja Slovākija un Ungārija. Ungārija ir solījusi vērsties ES Tiesā saistībā ar aizliegumu.
Aizliegums tika izstrādāts tā, lai to apstiprinātu kvalificēts dalībvalstu vairākums, ļaujot pārvarēt Ungārijas un Slovākijas pretestību, kuras joprojām ir ļoti atkarīgas no Krievijas energoresursu importa un vēlas saglabāt ciešas saites ar Maskavu.
Saskaņā ar vienošanos ES līdz 2026. gada beigām pārtrauks Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importu un līdz 2027. gada 30. septembrim - arī gāzes importu pa cauruļvadiem.
Regulējums ļauj šo termiņu pagarināt līdz 2027. gada 1. novembrim, ja kāda valsts saskaras ar grūtībām pirms ziemas apkures sezonas piepildīt savas gāzes krātuves ar gāzi, kas nav no Krievijas.
Pirms Maskavas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Krievija piegādāja vairāk nekā 40% no ES gāzes. Saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem ES datiem šī daļa 2025. gadā samazinājās līdz aptuveni 13%.