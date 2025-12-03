ES nosaka mērķi izbeigt Krievijas gāzes importu līdz 2027. gadam.
Šodien 08:30
Eiropas Savienība (ES) ir noteikusi mērķi izbeigt jebkādu Krievijas gāzes importu līdz 2027. gada beigām, liecina Briselē panākta vienošanās starp ES dalībvalstu valdībām un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem.
Saskaņā ar šo plānu īstermiņa kontraktiem, kas noslēgti pirms 2025. gada 17. jūnija, Krievijas gāzes importa aizliegums stāsies spēkā no 2026. gada 25. aprīļa sašķidrinātajai dabasgāzei un no 2026. gada 17. jūnija cauruļvadu gāzei.
Sašķidrinātās dabasgāzes ilgtermiņa kontraktiem aizliegums tiks piemērots no 2027. gada 1. janvāra saskaņā ar ES 19. sankciju paketi pret Krieviju.
Cauruļvadu gāzes ilgtermiņa kontrakti tiks izbeigti laikā no 2027. gada 30. septembra līdz 2027. gada 1. novembrim atkarībā no tā, kā tiks sasniegti gāzes uzglabāšanas mērķi.