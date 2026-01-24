"Attapāmies stāvu zemāk": Parīzē dzimšanas dienas ballītes laikā iebrūk grīda
Parīzes centrā, Bastīlijas laukuma apkaimē, dzimšanas dienas svinību laikā iebrucis daudzdzīvokļu nama dzīvokļa grīdas pārsegums, kā rezultātā cietuši 20 cilvēki.
Negadījums noticis naktī uz 18. janvāri kādā septiņstāvu ēkā, vēsta Francijas radio RTL. Brīdī, kad viesistabā, kurā atradās aptuveni 50 cilvēki, tika ienesta svētku torte, grīdas konstrukcijas neizturēja slodzi un iebruka, viesiem attopoties stāvu zemāk.
No 20 cietušajiem viens cilvēks piedzīvojis sirdsdarbības apstāšanos, taču mediķiem izdevies viņu reanimēt. Glābšanas darbos notikuma vietā tika iesaistīti aptuveni 130 ugunsdzēsēji, mediķi un policisti.
"Kad tika ienesta torte, grīda pēkšņi iebruka. Mēs neko nejutām, vienkārši nākamajā mirklī attapāmies stāvu zemāk. Panikas nebija – cilvēki palika uz vietas, gaidot glābējus, jo baidījās no jauna nogruvuma," žurnālistiem stāstījis viens no viesiem.
Dienesti kā iespējamo avārijas cēloni min vibrācijas, pieļaujot, ka viesu lēkāšana svinību laikā radījusi kritisku slodzi vecās ēkas pārsegumiem. Pēc incidenta no nama evakuēti visi iedzīvotāji, bet drošības apsvērumu dēļ telpas uz laiku bija spiesti pamest arī kaimiņu ēku iemītnieki.