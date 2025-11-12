VIDEO: Ķīnā sabrūk nesen atklātais tilts
Sičuaņas provincē sabrucis nesen atklātais tilts.
Pēc negadījuma netika ziņots par cietušajiem. Pirmdien pēcpusdienā policija slēdza satiksmi uz 758 metrus garā Hongqi tilta, jo uz ceļa bija parādījušās plaisas. Pēc vietējo varasiestāžu teiktā, tika konstatētas arī izmaiņas kalna reljefā. Otrdienas pēcpusdienā situācija pasliktinājās — ilgstošs stiprs lietus izraisīja nogruvumus, kā rezultātā tilts sabruka.
🚨 Dramatic Bridge Collapse in China 🇨🇳— Frontlineflex (@Frontlineflex) November 12, 2025
The Hongqi Bridge in Sichuan collapsed after warning signs — landslides, rockfalls, and visible surface cracks.
Thankfully, early geotechnical and structural monitoring detected the issue a day before, leading to its closure and preventing… pic.twitter.com/oorhV40meK
Pēc būvuzņēmuma "Sichuan Road & Bridge Group" sniegtās informācijas, tilta būvniecība tika pabeigta šā gada sākumā.
Uzsākta izmeklēšana par sabrukuma iemesliem.
Saskaņā ar Ķīnas mediju ziņoto, brīdī, kad tilts sāka brukt, uz tā atradies viens kravas automobilis, un vadītājs tika veiksmīgi izglābts.