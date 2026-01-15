Persijas līča arābu valstis pierunājušas Trampu vēl neuzbrukt Irānai
Saūda Arābija, Katara un Omāna vadījušas centienus, lai pārliecinātu ASV prezidentu Donaldu Trampu "dot Irānai iespēju parādīt labos nodomus", tādējādi atturot ASV no trieciena veikšanas Irānai, par ko Tramps tika draudējis iepriekš, ziņu aģentūrai AFP ceturtdien sacīja Saūda Arābijas augsta ranga amatpersona.
Persijas līča valstu trijotne "vadīja ilgus, drudžainus diplomātiskos pēdējā brīža centienus pārliecināt prezidentu Trampu dot Irānai iespēju parādīt labos nodomus", sacīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Dialogs turpinās, norādīja AFP sarunbiedrs.
Trešdien no galvenās ASV militārās bāzes Katarā tika pārcelta daļa personāla, un ASV pārstāvniecību darbinieki Saūda Arābijā un Kuveitā tika brīdināti ievērot piesardzību, jo pieauga bažas par ASV uzbrukumu Irānai.
Savienotās Valstis vairākkārt brīdinājušas, ka tās varētu militāri iejaukties Irānā, reaģējot uz protestu apspiešanu. Teherāna savukārt brīdinājusi par atbildes triecienu ASV militārajiem un kuģniecības mērķiem. Persijas līcī atrodas daudzas ASV bāzes un aktīvi.
Taču pēc vairākiem draudiem Tramps mainīja kursu, sakot, ka ir saņēmis apliecinājumus no "ļoti svarīgiem avotiem otrā pusē", ka Irāna neveic demonstrāciju dalībnieku sodīšanu ar nāvi.
Persijas līča valstu centienu mērķis bija "izvairīties no nekontrolējamas situācijas reģionā", sacīja Saūda Arābijas amatpersona.
"Mēs teicām Vašingtonai, ka uzbrukums Irānai pavērtu ceļu virknei smagu prettriecienu reģionā," piebilda amatpersona. "Tā bija negulēta nakts, lai reģionā neitralizētu vēl vairāk bumbu. Komunikācija joprojām turpinās, lai stiprinātu iegūto uzticību un patlabanējo labo noskaņojumu."
Cita Persijas līča amatpersona sacīja, ka "Irānai tika nodots vēstījums, ka uzbrukums ASV objektiem Persijas līcī ietekmēs attiecības ar reģiona valstīm".