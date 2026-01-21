"Vēl nav par vēlu, varbūt izdarīsim!": Trampam bijusi alternatīva "Amerikas līcim"
ASV prezidents Donalds Tramps žurnālistiem atklājis, ka viņam ir ideja par Meksikas līča jauno nosaukumu. Kaut gan savā vērienīgajā preses konferencē, kas veltīta viņa pirmajam otrās prezidentūras gadam, viņš apgalvoja, ka tas ir tikai jociņš, pazīstot prezidenta tieksmes, ne visi to uztvēra ar smiekliem.
Kā zināms, uzreiz pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps izdeva rīkojumu par divu nozīmīgu ģeogrāfisku objektu nosaukumu maiņu. Vienam no tiem viņš atjaunoja sākotnējo nosaukumu — šādi augstākā ASV kalnu virsotne no Denali atkal tapa par Makinlija kalnu, atspoguļojot Trampa simpātijas ASV imperiālistiskās politikas aktīvajam piekopējam, 1901. gadā nošautajam prezidentam Viljamam Makinlijam. Ņemot vērā Trampa izteikti agresīvos izteikumus par citu valstu vai teritoriju, piemēram, Kanādas, Venecuēlas, Grenlandes aneksiju “nacionālo interešu vārdā”, Makinlijs viņam ir izteikti mīļš, tā kā viņa prezidentūras laikā ASV paspēja ne tikai sakaut Spāniju 1898. gada karā, bet arī anektēt Havaju salas, Puertoriko, Guamu, Filipīnas un Austrumsamoa.
Otrs objekts bija vēl ievērojamāks, galu galā, runa bija par pasaulē lielāko līci, kura nosaukums Trampam šķita “vēsturiski netaisnīgs” un neatspoguļoja Amerikas diženumu. Taču izrādās, ka Trampam bija prātā kāds cits nosaukums, kas, viņaprāt, šo līci padarītu par vēl diženāku. Vai arī kādu konkrētu cilvēku, kurš pie katras iespējas demonstrē savas alkas atstāt savus neizdzēšamos pēdu nospiedumus vēsturē.
Tos, kuri cer uz intrigu nosaukuma izvēlē, gaida vilšanās. Protams, pašreizējā Baltā nama saimnieka skatījumā dižākā persona pasaules vēsturē, kas būtu pelnījusi nevīstošu slavu, ir viņš pats. Tādēļ otrdienas vērienīgajā preses brīfingā, atzīmējot savas otrās prezidentūras pirmā gada noslēgumu, Tramps neaizmirsa atgādināt par sevi.
“Es grasījos to nosaukt par Trampa līci, bet padomāju, ka mani par to nogalinās,” viņš sacīja, piebilstot, ka pat padomnieki norādījuši, ka tas neizskatītos labi, taču viņš tam neesot piekritis. “Es gribēju to izdarīt. Es gribēju,” sacīja Tramps. “Mani cilvēki tik ļoti centās: “Kungs, nedomāju, ka tas izskatīsies pārāk labi”. Es jums saku, tā ir laba lieta. Nē, bet es nolēmu to nedarīt,” viņš sacīja, ka sava uzvārda vietā izvēlējies nosaukumu “Amerikas līcis”.
“Trampa līcis. Tas tomēr skan labi. Varbūt mēs to varētu izdarīt. Vēl nav par vēlu,” viņš sacīja. Taču arī Amerika ir gana labi. “Tagad mums ir Amerikas līcis. Tas ir lieliski.”
Par nosaukuma maiņas motivāciju viņš teica, ka līdzšinējais nosaukums viņam vienmēr šķitis nelāgs. “Mums ir vislielākā piekraste. Meksikai ir neliels procents, apmēram 8 procenti. Mums ir 92 procenti. Un es teicu — kāpēc? Kāpēc tas ir Meksikas līcis? Tam vajadzētu būt Amerikas līcim,” stāstīja Baltā nama saimnieks.
Kā parasti, apgalvojumu atbilstība faktiem Trampam nešķita svarīga. Meksikai pieder pat nedaudz lielāka līča piekraste, salīdzinot ar ASV.
Kaut gan Tramps apgalvo, ka līča pārdēvēšana viņa vārdā ir tikai joks, viņa administrācijai ir pieredze dažādu nosaukumu maiņā viņa godināšanai. Piemēram, 2025. gada decembrī tika paziņots, ka ASV Miera institūts sauksies par Donalda Dž. Trampa Miera institūtu, bet slavenais Kenedija centrs — par Trampa Kenedija centru, kaut gan pārdēvēšana ir veikta bez Kongresa apstiprinājuma. Trampa vārds piešķirts pat ASV kara flotes kuģu klasei.