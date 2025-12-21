Ukrainas droni Krimā trāpījuši vēl pa diviem "trekniem" okupantu mērķiem, radot zaudējumus 70 miljonu apmērā
Ukrainas tāla darbības rādiusa droni trāpījuši diviem Krievijas Su-27 iznīcinātājiem Belbekas militārajā lidlaukā Krievijas okupētajā Krimā, 20. decembrī paziņoja Ukrainas Drošības dienests (SBU).
"SBU Speciālo operāciju centra "Alfa" tāla darbības rādiusa droni trāpījuši divām Su-27 lidmašīnām Krievijas militārajā lidlaukā Belbekā, kas atrodas okupētajā Krimā. Viena no lidmašīnām atradās uz manevrēšanas ceļa ar pilnu kaujas kravu un bija gatava kaujas uzlidojumam — tā tika iznīcināta," vietnē "Telegram" norādīja SBU.
Belbeka ir Krievijas militārais lidlauks okupētajā Krimā, kas atrodas netālu no Sevastopoles. Krievijas spēki to ir izmantojuši kā galveno centru iznīcinātāju izvietošanai un pretgaisa aizsardzības līdzekļu izvietošanai pussalā.
SBU paziņoja, ka abu lidmašīnu kopējās izmaksas tiek lēstas aptuveni 70 miljonu ASV dolāru apmērā. Tāpat tika paziņots, ka trāpīts lidlauka vadības tornim, kas "var sarežģīt lidojumu organizēšanu un kontroli lidlaukā".
"Šis jau ir otrais veiksmīgais SBU uzbrukums Belbekas lidlaukam pēdējo dienu laikā. 18. decembrī mūsu droni trāpīja simtiem miljonu dolāru vērtam Krievijas aprīkojumam, tostarp diviem Nebo-SVU radariem, S-400 Triumph sistēmas 92N6 radaram, Pantsir-S2 pretgaisa aizsardzības sistēmai un MiG-31 lidmašīnai ar pilnu kaujas slodzi," piebilda aģentūra. Uzbrukumi galvenajiem Krievijas lidlaukiem un lidmašīnu un pretgaisa aizsardzības sistēmu iznīcināšana okupētajā Krimā "būtiski samazina ienaidnieka militāro potenciālu reģionā," paziņoja aģentūra. "Šis sistemātiskais darbs turpināsies," uzsvēra SBU.