Tramps ķeras pie alkohola, lai piespiestu Makronu pievienoties Miera padomei
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka plāno ieviest 200% muitas tarifus Francijas vīniem un šampaniešiem, apgalvojot, ka šāds solis likšot Francijas prezidentam Emanuelam Makronam pievienoties Trampa izveidotajai Miera padomes iniciatīvai, kuras mērķis ir globālu konfliktu risināšana, ziņo ārvalstu mediji.
Žurnālistu jautāts par Makrona iepriekš pausto nostāju, ka viņš padomei nepievienosies, Tramps reaģējis asi: “Vai viņš tā teica? Nu, neviens viņu tāpat nevēlas, jo viņš drīz vairs nebūs amatā”.
“Es uzlikšu 200% tarifu viņa vīniem un šampaniešiem, un tad viņš pievienosies. Bet viņam nemaz nav obligāti jāpievienojas,” piebilda Tramps.
Avots, kas ir tuvs Francijas prezidentam, pirmdien paziņojis, ka Francija šobrīd neplāno pieņemt uzaicinājumu pievienoties Miera padomes iniciatīvai.
Miera padomes ideja un miljardu prasības
Donalds Tramps ideju par Miera padomes izveidi pirmo reizi izvirzīja pagājušā gada septembrī, paziņojot par nodomu izbeigt karu Gazā. Tomēr pagājušajā nedēļā pasaules līderiem nosūtītie uzaicinājumi liecina, ka iniciatīvas mērķi ir daudz plašāki – iesaistīšanās konfliktu izbeigšanā visā pasaulē.
Saskaņā ar dokumentu, kuru redzējusi aģentūra "Reuters", ASV administrācijas izsūtītajā Miera padomes statūtu projektā paredzēts, ka dalībvalstīm būtu jāiemaksā viens miljards ASV dolāru skaidrā naudā, ja tās vēlas saglabāt dalību ilgāk par trim gadiem.
Šī iecere izraisījusi piesardzīgu reakciju valdību vidū. Diplomāti norādījuši, ka Trampa iniciatīva potenciāli varētu kaitēt Apvienoto Nāciju Organizācijas darbam.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka uzaicinājis arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu kļūt par Miera padomes locekli.
“Viņš ir uzaicināts,” īsi norādīja ASV prezidents.