Zemei tuvojas spēcīga magnētiskā vētra
Pēc notikušā augstākās – X klases – uzliesmojuma uz Saules, Zemes virzienā tika izsviests milzīgs plazmas daudzums, kas strauji tuvojas mūsu planētai.
Kā vēsta portāls "Space.com", tas planētu varētu sasniegt jau tuvāko stundu laikā. Prognozes liecina par iespējamu spēcīgu (G3) vai pat ļoti spēcīgu (G4) ģeomagnētisko vētru. Šādos apstākļos pastāv liela varbūtība, ka polārblāzmas būs novērojamas ne tikai ziemeļu reģionos, bet arī daudz tālāk uz dienvidiem, tostarp vidēja platuma grādos.
Zinātnieki norāda, ka precīzu ietekmi prognozēt ir sarežģīti, jo vētras intensitāte būs atkarīga no izsvieduma magnētiskā lauka orientācijas brīdī, kad tas sasniegs Zemi. Ja magnētiskais lauks būs vērsts uz dienvidiem, tas spēcīgi mijiedarbosies ar Zemes magnetosfēru, izraisot vētru. Savukārt, ja orientācija būs uz ziemeļiem, ievērojama enerģijas daļa tiks atvairīta, un ietekme uz mūsu planētu būs minimāla.
Eksperti atgādina, ka G3 un G4 līmeņa magnētiskās vētras var radīt traucējumus satelītu darbībā, pasliktināt GPS navigācijas precizitāti, palielināt atmosfēras pretestību kosmiskajiem aparātiem, kā arī radīt riskus elektrotīkliem.