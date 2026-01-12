Krievijas karš Ukrainā jau ilgāks par “Lielo Tēvijas karu”
Pirmdiena, 12. janvāris, ir Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara 1419. diena, un tas nozīmē, ka šis karš turpinās jau ilgāk nekā Vācijas-PSRS karš - Otrā pasaules kara posms, kas Krievijā un dažās postpadomju valstīs atbilstoši padomju historiogrāfijas tradīcijai tiek dēvēts par "Lielo Tēvijas karu".
Vācijas-PSRS karš sākās 1941. gada 22. jūnijā un beidzās 1945. gada 9. maijā. Tas ilga 1418 dienas.
Tam, ka Krievijas pilna mēroga karš, kas Kremļa propagandā joprojām tiek dēvēts par "īpašo militāro operāciju", turpinās ilgāk nekā Vācijas-PSRS karš, uzmanību pievērsis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan krievu mediji, žurnālisti un komentētāji, kas Krieviju pametuši, bet pašā Krievijā tas šķietami palicis neievērots.
Kā norāda Rīgā bāzētais tīmekļa izdevums "Meduza", padomju armija Vācijas-PSRS kara pirmajā posmā tika aizdzīta līdz Maskavai un Kaukāzam, bet otrajā pārgāja pretuzbrukumā un sasniedza Berlīni, savukārt tagad Krievijas armija gadiem ilgi mīcās pie vieniem un tiem pašiem Donbasa ciemiem un pilsētām.
Kaut arī runa ir par vienādiem laika nogriežņiem, citā ziņā salīdzinājums nav korekts, norāda "Meduza".
Otrais pasaules karš bija lielvaru sadursme, no kurām katra cīnījās ar visu saimniecisko un sociālo spēku piepūli, atgādina medijs.
Tiešs salīdzinājums pēc daudziem rādītājiem liecina, ka patlabanējais karš ir līdzīga eksistenciāla rakstura cīņa tikai Ukrainai.
Tieši visu spēku piepūle - un Rietumu koalīcijas milzīgā palīdzība - ļauj Kijivai turpināt cīņu.
Turpretī Kremlis nav spējis vai nav vēlējies izvērst eksistenciālu cīņu - kā tas uzskata, ar Rietumiem -, aprobežojoties ar daļēju piepūles pastiprināšanu, norāda "Meduza".
Pirms teju četriem gadiem Krievija uzsāka pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai un cerēja ieņemt tās galvaspilsētu Kijivu dažu dienu laikā.
Simboliskajai robežai svētdienas vakara videouzrunā uzmanību pievērsa arī Zelenskis.
Maskava vēlējās atkārtot toreizējos panākumus, sacīja Ukrainas prezidents.
"Viņi atkārtoja vardarbību pret cilvēkiem, atkārtoja fašismu, atkārtoja gandrīz visas sliktākās lietas, kas notika 20. gadsimtā," norādīja Zelenskis.
"Bet joprojām krievi mēģina sagrābt to pašu Donbasu, ko gandrīz pirms četriem gadiem. Viņi atkal vēlas melot, ka viņi ir "ieņēmuši" Kupjansku," sacīja prezidents.
Krievijas zaudējumi pašlaik ir vismaz 1000 bojāgājušo dienā, atgādināja Zelenskis.
"Tā Krievija būtībā maksā tikai par to, lai karš nebeigtos. Tas ir neprāts."
Šo "Krievijas neprātu" var apturēt tikai ar vienotiem centieniem, uzsvēra Ukrainas prezidents.